Belgia – Senegal 0-1, ACUM, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Africanii marchează după mai multe ocazii mari

Duelul dintre Belgia şi Senegal, din faza 16-milor de la Cupa Mondială, se joacă ACUM şi este în DIRECT pe Antena 1 şi AntenaPLAY, cât şi în format LIVE VIDEO pe AS.ro.
Confruntarea are loc la Seattle, pe o arenă care este plină cu fanii celor două echipe.
Belgia – Senegal 0-1, ACUM, LIVE pe Antena 1 şi AntenaPLAY
Min. 37: Ocazie Senegal! Mane pătrunde în careu, după o combinaţie rapidă, însă şutul e pe direcţia portarului.
Min. 25: GOOOL Senegal! O centrare a lui Mane e reluată în bară de Sarr, iar Diarra e pe fază şi punctează.
Min. 17: Ocazie Senegal! Idrissa Gueye trage de la marginea careului, însă Courtois e la post.
Min. 13: Ocazie Senegal! Jakobs centrează în faţa porţii, Courtois nu respinge convingător şi Sarr trimite în bară.
Min. 9: Ocazie Belgia! Trossard primeşte la marginea careului, trage puternic, însă Diaw e la post.
Min. 1: A început partida!
Belgia: 1. Thibaut Courtois – 21. Timothy Castagne, 3. Arthur Theate, 4. Brandon Mechele, 5. Maxim De Cuyper – 20. Hans Vanaken, 8. Youri Tielemans (căpitan) – 10. Leandro Trossard, 7. Kevin De Bruyne, 11. Jeremy Doku – 17. Charles De Ketelaere.
Rezerve: 12. Senne Lammens, 13. Mike Penders – 15. Thomas Meunier, 16. Koni De Winter, 18. Joaquin Seys, 6. Axel Witsel, 19. Diego Moreira, 22. Alexis Saelemaekers, 23. Nicolas Raskin, 24. Amadou Onana, 9. Romelu Lukaku, 14. Dodi Lukebakio, 26. Matias Fernandez-Pardo.
Senegal: 23. Mory Diaw – 15. Krepin Diatta, 6. Pathe Ciss, 19. Moussa Niakhate, 14. Ismail Jakobs – 21. Habib Diarra, 5. Idrissa Gana Gueye (căpitan), 26. Pape Gueye – 13. Iliman Ndiaye, 10. Sadio Mane, 18. Ismaila Sarr.
Rezerve: 1. Yehvann Diouf – 2. Mamadou Sarr, 3. Kalidou Koulibaly, 4. Abdoulaye Seck, 24. Antoine Mendy, 25. El Hadji Malick Diouf, 8. Lamine Camara, 17. Pape Matar Sarr, 22. Bara Sapoko Ndiaye, 7. Assane Diao, 9. Bamba Dieng, 11. Nicolas Jackson, 12. Cherif Ndiaye, 20. Ibrahim Mbaye.
Belgia – Senegal LIVE VIDEO
Echipe probabile:
Belgia (4-2-3-1): Courtois – Cuyper, Theate, Mechele, Castagne – Tielemans, Vanaken – Doku, De Bruyne, Trossard – De Ketelaere Selecţioner: Rudi Garcia
Senegal (4-3-3): Mendy – Diatta, Seck, Niakhate, Jakobs – I. Gueye, P. Gueye, Camara – Sarr, Jackson, Mané Selecţioner: Pape Thiaw
Lotul Belgiei la Campionatul Mondial 2026:
Portari: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Racing Strasbourg)
Fundași: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting Lisabona), Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt)
Mijlocași: Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona)
Atacanți: Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Racing Strasbourg), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal)
Lotul Senegalului la Campionatul Mondial 2026:
Portari: Edouard Mendy (Al-Ahli), Yehvann Diouf (OGC Nice), Mory Diaw (Le Havre)
Fundași: Krépin Diatta (AS Monaco), Antoine Mendy (OGC Nice), Abdoulaye Seck (Maccabi H), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Ilay Camara (Anderlecht), Moussa Niakhaté (Olympique Lyonnais), Mamadou Sarr (Chelsea), El-Hadji Malick Diouf (West Ham United), Moustapha Mbow (Paris FC), Ismail Jakobs (Galatasaray)
Mijlocași: Idrissa Gana Gueye (Everton), Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Alassane Gueye (Villarreal), Lamine Camara (AS Monaco), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Bara Ndiaye (Gambinos Stars Africa)
Atacanți: Sadio Mané (Al-Nassr), Bamba Dieng (Lorient), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Bayern FC), Assane Diao (Côme), Ibrahim Mbaye (PSG), Chérif Ndiaye (Samsunspor), Ismaila Sarr (Crystal Palace)
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