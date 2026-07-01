Belgia – Senegal 0-1, ACUM, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Africanii marchează după mai multe ocazii mari

Duelul dintre Belgia şi Senegal, din faza 16-milor de la Cupa Mondială, se joacă ACUM şi este în DIRECT pe Antena 1 şi AntenaPLAY, cât şi în format LIVE VIDEO pe AS.ro.

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Confruntarea are loc la Seattle, pe o arenă care este plină cu fanii celor două echipe.

Belgia – Senegal 0-1, ACUM, LIVE pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Min. 37: Ocazie Senegal! Mane pătrunde în careu, după o combinaţie rapidă, însă şutul e pe direcţia portarului.

Min. 25: GOOOL Senegal! O centrare a lui Mane e reluată în bară de Sarr, iar Diarra e pe fază şi punctează.

Min. 17: Ocazie Senegal! Idrissa Gueye trage de la marginea careului, însă Courtois e la post.