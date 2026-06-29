Brazilia – Japonia 2-1, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Martinelli aduce calificarea în prelungiri

Min. 54: Ocazie Brazilia! O minge e reluată cu capul de Casemiro, însă pe rând Suzuki şi Ito reuşesc să respingă.

Min. 52: Ocazie Brazilia! Centrare din dreapta, iar Bruno Guimares reia cu capul, însă Suzuki e la post.

Min. 46: Start în partea secundă.

PAUZĂ

Min. 34: Ocazie Brazilia! Vinicius trage puternic, de la aproximativ 25 de metri, dar pe centrul porţii.

Min. 29: GOOL Japonia! Sano recuprează mingea la jumătatea terenului, avansează către careul advers şi înscrie cu un şut pe jos.

Min. 27: Ocazie Japonia! Ueda reia cu capul după un corner, însă mingea e peste poartă.

Min. 14: Ocazie Brazilia! Matheus Cunha preia la marginea careului şi trage, însă execuţia e respinsă. Urmează o altă şansă, dar Bruno Guimaraes nu prinde poarta din poziţie bună.

Min. 1: A început partida!

Echipele de start:

Brazilia: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos – Casemiro, Guimaraes, Paqueta – Vinicius, Rayan, Cunha. Rezerve: Wewerton, Ederson – Sandro, Bremer, Pereira, Ibanez, Silva, Fabinho, Santos, Neymar, Endrick, Henrique, Thiago, Martinelli. Antrenor: Carlo Ancelotti

Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos – Casemiro, Guimaraes, Paqueta – Vinicius, Rayan, Cunha. Wewerton, Ederson – Sandro, Bremer, Pereira, Ibanez, Silva, Fabinho, Santos, Neymar, Endrick, Henrique, Thiago, Martinelli. Carlo Ancelotti Japonia: Suzuki – Taniguchi, Ito, Tomiyasu – Doan, Maeda, Nakamura, Ito, Kamada, Sano – Ueda. Rezerve: Osako, Hayakawa – Sugawara, Itakura, Nagatomo, Watanabe, Seko, Suzuki, Tanaka, Kubo, Suzuki, Machino, Goto, Ogawa, Shiogai. Antrenor: Hajime Moriyasu

Brazilia – Japonia, duel la Cupa Mondială

Brazilia ajunge în fazele eliminatorii după ce a terminat pe primul loc Grupa C, cu șapte puncte. Singurul pas greșit făcut de naționala lui Carlo Ancelotti a venit în prima etapă, când a remizat cu Maroc, după care au urmat două victorii convingătoare contra Haitiului și Scoției, consemnate cu același scor, 3-0.

De cealaltă parte, Japonia s-a clasat pe locul secund în Grupa F, cu cinci puncte. După un egal spectaculos contra Olandei în prima etapă, scor 2-2, “samuraii albaștri” ai lui Hajime Moriyasu au învins-o cu Tunisia pe 4-0 într-un meci arbitrat de Istvan Kovacs, după care nu au mai turat motoarele la maxim în ultima rundă și au remizat cu Suedia.

Brazilia visează la al șaselea ei titlu mondial, în timp ce Japonia vrea să obțină prima ei victorie într-o partidă din fazele eliminatorii de la World Cup. De menționat este că niponii au mai ajuns până acum de patru ori în optimile competiției, însă atunci acela era primul meci după ieșirea din grupe.

Brazilia are în continuare o mare problemă de lot, și anume absența lui Raphinha, care ar urma să intre pe teren abia în optimi în cazul unei calificări. De celalată parte, Ko Itakura și Takefusa Kubo sunt incerți în tabăra niponilor.

𝗥𝗢𝗨𝗡𝗗 𝗢𝗙 𝟯𝟮: 𝗕𝗥𝗔𝗭𝗜𝗟 𝗩𝗦 𝗝𝗔𝗣𝗔𝗡 🇧🇷⚔️🇯🇵

Both teams have shown beautiful attacking football this World Cup, so expect a beautiful game of football 🔥

𝗗𝗜𝗗 𝗬𝗢𝗨 𝗞𝗡𝗢𝗪: Brazil is home to the largest Japanese community outside Japan? This one feels extra… pic.twitter.com/bkjl143g4k

— 433 (@433) June 28, 2026

Echipele probabile la Brazilia – Japonia

Brazilia: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos – Bruno Guimaraes, Casemiro, Paqueta – Rayan, Cunha, Vinicius;

Japonia: Suzuki – Tomiyasu, Taniguchi, Ito – Doan, Sano, Tanaka, Nakamura – Kamada, Maeda – Ueda;