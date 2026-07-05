Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Brazilia – Norvegia LIVE VIDEO (23:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Duelul dintre Vinicius Junior și Erling Haaland

Brazilia – Norvegia LIVE VIDEO (23:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Duelul dintre Vinicius Junior și Erling Haaland

Daniel Işvanca Publicat: 5 iulie 2026, 11:04

Comentarii
Brazilia – Norvegia LIVE VIDEO (23:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Duelul dintre Vinicius Junior și Erling Haaland

Vinicius Junior / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Brazilia – Norvegia este unul dintre cele mai așteptate dueluri din faza optimilor de finală la Campionatul Mondial, iar jocul va putea fi urmărit în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Câștigătoarea acestei dispute va întâlni Mexic sau Anglia în sferturi. Norvegienii își pun toate speranțele în Erling Haaland, care a marcat deja de cinci ori la acest turneu final.

Brazilia – Norvegia LIVE VIDEO (23:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY

Carlo Ancelotti are în față cel mai important test de la acest Campionat Mondial, formația sa urmând să înfrunte naționala Norvegiei pentru un loc în faza sferturilor de finală.

Fără Raphinha, indisponibil din cauza accidentării musculare suferite în grupe, ”Selecao” vrea să continue parcursul perfect de la acest turneu final, având în fața selecționata cu unul dintre cei mai în formă jucători de la Cupa Mondială: Erling Haaland.

Echipele probabile la Brazilia – Norvegia

  • Brazilia: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos – Guimaraes, Casemiro – Rayan, Martinelli, Vinicius Junior – Cunha. Antrenor: Carlo Ancelotti
  • Norvegia: Nyland – Wolfe, Heggem, Ajer, Pedersen – Berg, Berge, Odegaard – Nusa, Sorloth, Haaland. Antrenor: Stale Solbakken
Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este Capul Verde cea mai frumoasă poveste de la Cupa Mondială?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Anchetă: Copilul negociat ca o marfă de propria mamă, preluat de un asistent maternal. Cum se apără părinţii
Observator
Anchetă: Copilul negociat ca o marfă de propria mamă, preluat de un asistent maternal. Cum se apără părinţii
Fotbalist român, condamnat la 8 ani de închisoare în Anglia! A înjunghiat un jurnalist la Londra
Fanatik.ro
Fotbalist român, condamnat la 8 ani de închisoare în Anglia! A înjunghiat un jurnalist la Londra
10:52

Totul pentru calificarea în sferturi! Mexicanii au făcut show la hotelul unde este cazată naționala Angliei
10:45

„Mourinho mi-a trimis un mesaj” Dezvăluirea făcută de omul care a provocat palpitații Argentinei la Mondial
9:58

Gestul făcut de Mbappe la finalul meciului cu Paraguay: „M-am dus la el…”
9:36

Neluțu Varga anunță mutările mult așteptate la CFR Cluj: „Vin atacanți pe bani”
9:20

Naționala Franței, doar a patra din istorie care a reușit așa ceva la Cupa Mondială! Ce s-a întâmplat la meciul cu Paraguay
9:15

Norvegia vrea să dea marea lovitură și să elimine Brazilia! A fost stabilit planul anti-Vinicius: „E un dansator!”
Vezi toate știrile
1 Rică Răducanu, în stare gravă la spital: are două coaste rupte, umărul dislocat şi lovituri la cap! 2 “FIFA, faceți ceva”. Henry, contrariat după ce Messi a fost “jucătorul meciului” în Argentina – Capul Verde 3 FIFA, o nouă lovitură pentru Istvan Kovacs. Ce se întâmplă cu arbitrul la Campionatul Mondial 4 Decizie în privinţa lui Istvan Kovacs. Au fost anunţaţi primii arbitri pentru optimile CM 2026 5 VIDEOArgentina – Capul Verde 3-2! Dramatism total! Insularii au fost aproape de o calificare istorică! Messi ajunge în optimi 6 Oferta uriașă primită de Vozinha după Campionatul Mondial! Ce s-a întâmplat după ce l-a cucerit pe Messi
Citește și
Cele mai citite
Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelorCum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor
Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026
Kylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa MondialăKylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa Mondială
Răspunsul lui Eddy Gnahore la oferta FCSB. A decis transferulRăspunsul lui Eddy Gnahore la oferta FCSB. A decis transferul