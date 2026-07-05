Brazilia – Norvegia LIVE VIDEO (23:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Duelul dintre Vinicius Junior și Erling Haaland

Brazilia – Norvegia este unul dintre cele mai așteptate dueluri din faza optimilor de finală la Campionatul Mondial, iar jocul va putea fi urmărit în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

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Câștigătoarea acestei dispute va întâlni Mexic sau Anglia în sferturi. Norvegienii își pun toate speranțele în Erling Haaland, care a marcat deja de cinci ori la acest turneu final.

Brazilia – Norvegia LIVE VIDEO (23:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY

Carlo Ancelotti are în față cel mai important test de la acest Campionat Mondial, formația sa urmând să înfrunte naționala Norvegiei pentru un loc în faza sferturilor de finală.

Fără Raphinha, indisponibil din cauza accidentării musculare suferite în grupe, ”Selecao” vrea să continue parcursul perfect de la acest turneu final, având în fața selecționata cu unul dintre cei mai în formă jucători de la Cupa Mondială: Erling Haaland.

Echipele probabile la Brazilia – Norvegia