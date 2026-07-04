Canada – Maroc, 20:00, LIVE VIDEO. Gazdele Mondialului, misiune infernală în optimi, cu naţionala lui Hakimi

Maroc, înaintea unui meci de la Cupa Mondială / Profimedia Images

Meciul Canada – Maroc e în direct de la ora 20:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Ţara gazdă, Canada, are o misiune infernală în optimile Mondialului, cu una dintre cele mai puternice echipe, Maroc, care a eliminat Olanda în faza şaisprezecimilor de finală.

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Chiar dacă e ţară gazdă, Canada este creditată de specialişti cu a doua şansă în acest meci. Partida nu se dispută în Canada, ci în SUA, la Houston.

Canada – Maroc LIVE VIDEO

Echipe probabile:

Canada: (4-4-2): Crépeau – Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea – Buchanan, Saliba, Eustáquio, Millar – Oluwaseyi, J. David. Selecţioner: Jesse Marsch

Maroc (4-2-3-1): Bono – Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui – Bouaddi, El Aynaoui – Díaz, Ounahi, El Khannouss – Saibari. Selecţioner: Mohamed Ouahbi