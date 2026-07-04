Canada – Maroc, 20:00, LIVE VIDEO. Gazdele Mondialului, misiune infernală în optimi, cu naţionala lui Hakimi

Meciul Canada – Maroc e în direct de la ora 20:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Ţara gazdă, Canada, are o misiune infernală în optimile Mondialului, cu una dintre cele mai puternice echipe, Maroc, care a eliminat Olanda în faza şaisprezecimilor de finală.
Chiar dacă e ţară gazdă, Canada este creditată de specialişti cu a doua şansă în acest meci. Partida nu se dispută în Canada, ci în SUA, la Houston.
Canada – Maroc LIVE VIDEO
Echipe probabile:
Canada: (4-4-2): Crépeau – Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea – Buchanan, Saliba, Eustáquio, Millar – Oluwaseyi, J. David. Selecţioner: Jesse Marsch
Maroc (4-2-3-1): Bono – Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui – Bouaddi, El Aynaoui – Díaz, Ounahi, El Khannouss – Saibari. Selecţioner: Mohamed Ouahbi
Lotul Canadei la Campionatul Mondial 2026
Portari: St: Dayne St. Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando SC), Owen Goodman (Barnsley)
Fundași: Alistair Johnston (Alistair Johnston) Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Rangers), Ritchie Laryea (Toronto FC), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc De Fougerolles (Dender), Moise Bombito (OGC Nice), Alphonso Davies (Bayern München), Alfie Jones (Middlesbrough)
Mijlocași: Stephen Eustaquio (Los Angeles FC), Ismael Kone (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres), Jacob Shaffelburg (Los Angeles FC), Jonathan Osorio (Toronto FC)
Atacanți: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Promise David (Union Saint-Gilloise)
Lotul Marocului la Campionatul Mondial 2026
Portari: Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir El Kajoui (Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (Asfar)
Fundași: Marwane Saadane (Al-Fateh), Youssef Belammari (Al Ahly), Issa Diop (Fulham), Zakaria El Ouahdi (Genk), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Redouane Halhal (KV Mechelen), Noussair Mazraoui (Manchester United), Chadi Riad (Crystal Palace), Anass Salah-Eddine (PSV, împrumutat de la Roma)
Mijlocași: Sofyan Amrabat (Real Betis), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (Roma), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Samir El Mourabet (Strasbourg), Azzedine Ounahi (Girona), Ismael Saibari (PSV)
Atacanți: Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt), Brahim Diaz (Real Madrid), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Amine Sbai (Angers), Yassine Gessime (Strasbourg), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Chemsdine Talbi (Sunderland)
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