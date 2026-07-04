Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Canada – Maroc, 20:00, LIVE VIDEO. Gazdele Mondialului, misiune infernală în optimi, cu naţionala lui Hakimi

Canada – Maroc, 20:00, LIVE VIDEO. Gazdele Mondialului, misiune infernală în optimi, cu naţionala lui Hakimi

Bogdan Stănescu Publicat: 4 iulie 2026, 10:23

Comentarii
Canada – Maroc, 20:00, LIVE VIDEO. Gazdele Mondialului, misiune infernală în optimi, cu naţionala lui Hakimi

Maroc, înaintea unui meci de la Cupa Mondială / Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Meciul Canada – Maroc e în direct de la ora 20:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Ţara gazdă, Canada, are o misiune infernală în optimile Mondialului, cu una dintre cele mai puternice echipe, Maroc, care a eliminat Olanda în faza şaisprezecimilor de finală.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar dacă e ţară gazdă, Canada este creditată de specialişti cu a doua şansă în acest meci. Partida nu se dispută în Canada, ci în SUA, la Houston.

Canada – Maroc LIVE VIDEO

Echipe probabile:

Canada: (4-4-2): Crépeau – Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea – Buchanan, Saliba, Eustáquio, Millar – Oluwaseyi, J. David. Selecţioner: Jesse Marsch

Maroc (4-2-3-1): Bono – Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui – Bouaddi, El Aynaoui – Díaz, Ounahi, El Khannouss – Saibari. Selecţioner: Mohamed Ouahbi

Reclamă
Reclamă

Lotul Canadei la Campionatul Mondial 2026

Portari: St: Dayne St. Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando SC), Owen Goodman (Barnsley)

Fundași: Alistair Johnston (Alistair Johnston) Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Rangers), Ritchie Laryea (Toronto FC), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc De Fougerolles (Dender), Moise Bombito (OGC Nice), Alphonso Davies (Bayern München), Alfie Jones (Middlesbrough)

Mijlocași: Stephen Eustaquio (Los Angeles FC), Ismael Kone (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres), Jacob Shaffelburg (Los Angeles FC), Jonathan Osorio (Toronto FC)

"E umilitor pentru România, s-au depășit niște linii roșii". Editorialul lui Nicușor Dan, criticat dur"E umilitor pentru România, s-au depășit niște linii roșii". Editorialul lui Nicușor Dan, criticat dur
Reclamă

Atacanți: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Promise David (Union Saint-Gilloise)

Lotul Marocului la Campionatul Mondial 2026

Portari: Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir El Kajoui (Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (Asfar)

Fundași: Marwane Saadane (Al-Fateh), Youssef Belammari (Al Ahly), Issa Diop (Fulham), Zakaria El Ouahdi (Genk), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Redouane Halhal (KV Mechelen), Noussair Mazraoui (Manchester United), Chadi Riad (Crystal Palace), Anass Salah-Eddine (PSV, împrumutat de la Roma)

Mijlocași: Sofyan Amrabat (Real Betis), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (Roma), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Samir El Mourabet (Strasbourg), Azzedine Ounahi (Girona), Ismael Saibari (PSV)

Atacanți: Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt), Brahim Diaz (Real Madrid), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Amine Sbai (Angers), Yassine Gessime (Strasbourg), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Chemsdine Talbi (Sunderland)

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este Capul Verde cea mai frumoasă poveste de la Cupa Mondială?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Meseria riscantă şi neobişnuită care îţi aduce 90.000 de euro pe an şi mese gratuite. Care este secretul
Observator
Meseria riscantă şi neobişnuită care îţi aduce 90.000 de euro pe an şi mese gratuite. Care este secretul
Zero pentru Joao Paulo! Lovitura cruntă încasată de jucătorul FCSB tocmai la balul cu Argentina lui Messi
Fanatik.ro
Zero pentru Joao Paulo! Lovitura cruntă încasată de jucătorul FCSB tocmai la balul cu Argentina lui Messi
11:17

FotoLionel Messi, apariţie şocantă după victoria dramatică din şaisprezecimi! Ce i s-a întâmplat superstarului
10:52

Oficial! Francisco Barrios a semnat cu CFR Cluj
10:21

Decizie în privinţa lui Istvan Kovacs. Au fost anunţaţi primii arbitri pentru optimile CM 2026
9:55

FotoCristi Chivu şi soţia lui, la Campionatul Mondial 2026! Meciul pe care l-au văzut din tribune
9:53

Unde se transferă Denis Drăguş? FCSB se bate cu un club uriaş pentru semnătura atacantului
8:44

Erling Haaland a surprins iar înaintea duelului cu Brazilia de la Mondial! Ce a spus de Selecao: “Incredibil”
Vezi toate știrile
1 Comunicatul FIFA după scandalul golului anulat în minutul 90+13 la Portugalia – Croaţia 2-1 2 Răzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul român 3 VIDEOCe le-a spus arbitrul croaţilor după cea mai controversată fază de la Mondial, din minutul 90+13 al partidei cu Portugalia 4 “De ce l-ați scos pe Ronaldo?”. Răspunsul tranșant al lui Roberto Martinez după “thriller-ul” Portugalia – Croația 5 “FIFA, faceți ceva”. Henry, contrariat după ce Messi a fost “jucătorul meciului” în Argentina – Capul Verde 6 VIDEOPortugalia – Croația 2-1! Dramatism total! Croații, gol anulat la ultima fază! Goncalo Ramos, eroul lusitanilor
Citește și
Cele mai citite
Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelorCum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor
Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026
Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!
Kylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa MondialăKylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa Mondială