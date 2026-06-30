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Capitolul la care Lionel Messi e pe ultimul loc, deşi e golgheterul Mondialului. Specialiştii au dat verdictul

Viviana Moraru Publicat: 30 iunie 2026, 20:23

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Capitolul la care Lionel Messi e pe ultimul loc, deşi e golgheterul Mondialului. Specialiştii au dat verdictul

Lionel Messi, în timpul unui meci la Campionatul Mondial/ Profimedia

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Specialiştii au numit capitolul la care Lionel Messi (39 de ani) e pe ultimul loc. Starul Argentinei traversează o formă de vis , fiind golgheterul turneului final organizat de SUA, Mexic şi Canada.

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Lionel Messi a reuşit să marcheze şase goluri la Mondial, Argentina câştigând grupa fără emoţii, după victoriile cu Algeria, Austria şi Iordania. Sud-americanii se vor duela cu surpriza Capul Verde, în şaisprezecimi, meciul urmând să se dispute sâmbătă, de la ora 01:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Capitolul la care Lionel Messi e pe ultimul loc, deşi e golgheterul Mondialului

În ciuda faptului că e golgheterul Mondialului, Lionel Messi este pe ultimul loc la capitolul kilometri alergaţi pe teren, dintre toţi jucătorii de câmp. Conform statisticienilor de la Opta, starul argentinian a alergat în medie doar 8,1 kilometri, în meciurile de 90 de minute bifate de Argentina, în faza grupelor.

Specialiştii citaţi anterior notează că starul argentinian şi-a folosit mai mult inteligenţa în joc, ţinând cont că a profitat de fiecare şansă avută pentru a marca, dată fiind distanţa acoperită pe teren.

Lionel Messi a debutat perfect la Campionatul Mondial. Acesta a marcat un hat-trick contra Algeriei, iar în al doilea meci, cu Austria, acesta a reuşit o “dublă”. Totodată, în ultimul meci, cel cu Iordania, în care la centru a fost Istvan Kovacs, sud-americanul a marcat un gol din lovitură liberă.

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Lionel Messi a devenit şi golgheterul all-time al Campionatului Mondial. Acesta a ajuns la nu mai puţin de 19 goluri marcate la turneele finale, fiind la a şasea participare la Mondial.

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