Carlo Ancelotti, mesaj despre Neymar înainte de Brazilia – Norvegia: „Nu e mulțumit să fie rezervă!”

Neymar “nu este mulţumit” să fie rezervă la Cupa Mondială, dar gestionează bine situaţia, arătându-se “foarte respectuos”, a declarat selecţionerul naţionalei de fotbal a Braziliei, Carlo Ancelotti, într-un interviu publicat vineri, transmite AFP.

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Cel mai bun marcator din toate timpurile al echipei de cinci ori campioană mondială (79 de goluri), accidentat în luna mai, nu a fost titular în niciunul dintre cele patru meciuri disputate de echipa sa, care va întâlni Norvegia duminică, în optimile de finală.

Neymar nu e mulțumit să fie rezervă, a spus Carlo Ancelotti înainte de Brazilia – Norvegia

“Nu este mulţumit, dar se comportă foarte bine. Se antrenează foarte bine. Neymar este foarte respectuos, amabil şi apreciat de coechipierii săi”, a explicat italianul pentru ziarul Folha de Sao Paulo, din hotelul echipei Braziliei din Basking Ridge, New Jersey, notează agerpres.ro.

“Este o figură importantă în echipă, pentru că are nişte calităţi şi este o persoană foarte modestă. Sunt foarte mulţumit de el. Şi, evident, vrea să joace”, a adăugat antrenorul.

Neymar, în vârstă de 34 de ani, a ajuns la turneu afectat de o accidentare la gamba dreaptă. El a debutat în ultimul meci din faza grupelor (o victorie cu 3-0 în faţa Scoţiei), evoluând în ultimele cincisprezece minute.