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Carlo Ancelotti, mesaj despre Neymar înainte de Brazilia – Norvegia: „Nu e mulțumit să fie rezervă!”

Alex Ioniță Publicat: 3 iulie 2026, 20:05

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Carlo Ancelotti, mesaj despre Neymar înainte de Brazilia – Norvegia: Nu e mulțumit să fie rezervă!”

Profimedia

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Neymar “nu este mulţumit” să fie rezervă la Cupa Mondială, dar gestionează bine situaţia, arătându-se “foarte respectuos”, a declarat selecţionerul naţionalei de fotbal a Braziliei, Carlo Ancelotti, într-un interviu publicat vineri, transmite AFP.

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Cel mai bun marcator din toate timpurile al echipei de cinci ori campioană mondială (79 de goluri), accidentat în luna mai, nu a fost titular în niciunul dintre cele patru meciuri disputate de echipa sa, care va întâlni Norvegia duminică, în optimile de finală.

Neymar nu e mulțumit să fie rezervă, a spus Carlo Ancelotti înainte de Brazilia – Norvegia

“Nu este mulţumit, dar se comportă foarte bine. Se antrenează foarte bine. Neymar este foarte respectuos, amabil şi apreciat de coechipierii săi”, a explicat italianul pentru ziarul Folha de Sao Paulo, din hotelul echipei Braziliei din Basking Ridge, New Jersey, notează agerpres.ro.

“Este o figură importantă în echipă, pentru că are nişte calităţi şi este o persoană foarte modestă. Sunt foarte mulţumit de el. Şi, evident, vrea să joace”, a adăugat antrenorul.

Neymar, în vârstă de 34 de ani, a ajuns la turneu afectat de o accidentare la gamba dreaptă. El a debutat în ultimul meci din faza grupelor (o victorie cu 3-0 în faţa Scoţiei), evoluând în ultimele cincisprezece minute.

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Ancelotti a asigurat însă că Neymar este în măsură “să joace 90 de minute”.

Acest mesaj urmăreşte să risipească îndoielile privind condiţia fizică a lui Neymar pentru ceea ce este, chiar după spusele sale, a patra şi ultima sa Cupă Mondială.

“Important este că poate juca. Nimeni nu ştie cât timp va juca. Are experienţa necesară pentru a-şi gestiona minutele şi ritmul. Când voi vedea că echipa are nevoie de el, îl voi introduce în joc”, a declarat selecţionerul.

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Ancelotti a subliniat că Norvegia atacantului Erling Haaland “este foarte puternică la fazele fixe”, având “jucători foarte bine pregătiţi din punct de vedere fizic”.

“Sunt o echipă foarte bine organizată în apărare, antrenorul lor lucrează foarte bine la acest aspect”, a afirmat Ancelotti. “Putem primi un gol, dar suntem pregătiţi să reacţionăm”, a subliniat italianul.

Brazilia nu a învins niciodată Norvegia (două înfrângeri şi două egaluri). De asemenea, Selecao nu a învins nicio echipă europeană într-un meci din fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale din 2002, an în care a obţinut al cincilea său titlu.

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