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Ce lovitură dă PSG! Starul care a scris istorie la Campionatul Mondial a ales campioana Europei

Sebastian Ujica Publicat: 28 iunie 2026, 22:42

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Ce lovitură dă PSG! Starul care a scris istorie la Campionatul Mondial a ales campioana Europei

Yan Diomande putea fi coechipier cu Florian Wirtz la Liverpool, însă a ales-o pe PSG / Getty Images

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Una dintre cele mai importante povești de pe piața transferurilor din această vară are un deznodământ fericit pentru Paris Saint-Germain. The Athletic anunță că Yan Diomande a ales-o pe echipa lui Luis Enrique, în cazul în care Leipzig acceptă să-l cedeze în această vară.

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Diomande a fost unul dintre jucătorii care au impresionat cel mai tare la Campionatul Mondial: este primul jucător din acest secol care în primele 3 meciuri la World Cup a reușit peste 10 driblinguri și a creat mai bine de 10 oportunități de gol.

Diomande o alege pe PSG

Conform The Athletic, Diomande a fost sedus de proiectul celor de la Paris Saint-Germain și își dorește să joace sub comanda lui Luis Enrique. El consideră ca transferul la PSG i-ar oferi cea mai bună oportunitate să progreseze și să ajungă să se lupte chiar și pentru Balonul de Aur.

Diomande a fost curtat intens de Liverpool în această vară, cea care a făcut și o ofertă de 80 de milioane de euro, plus alte 20 de milioane bonusuri de performanță. Ofertă refuzată de Leipzig care a cerut 130 de milioane de euro în total.

În ciuda faptului că Diomande a ales-o pe PSG, rămâne de văzut dacă Leipzig va accepta să-l cedeze pe tânărul de 19 ani adus în urmă cu doar un an de la Leganes. Diomande are contract cu Leipzig până în 2030, iar în primul sezon în Bundesliga a reușit 12 goluri și 9 assist-uri.

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Diomande și Coasta de Fildeș vor întâlni marți pe Norvegia în Arlington, Texas la Campionatul Mondial, partidă transmisă în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

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