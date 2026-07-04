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Ce naţională e favorită să câştige Campionatul Mondial, înainte de startul optimilor. Specialiştii au făcut toate calculele

Viviana Moraru Publicat: 4 iulie 2026, 16:32

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Ce naţională e favorită să câştige Campionatul Mondial, înainte de startul optimilor. Specialiştii au făcut toate calculele

Trofeu Cupa Mondială - Getty Images

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Specialiştii au anunţat ce naţională e favorită să câştige Campionatul Mondial, înainte de startul optimilor. Aceştia au anunţat o răsturnare de situaţie, după calculele realizate şi la startul turneului final.

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Înaintea primului meci de la Mondial, Spania era cotată cu prima şansă la câştigarea titlului mondial, al doilea din istorie după cel din 2010. Totuşi, ibericii au ajuns pe locul al treilea acum în topul favoritelor, după ce jocul starurilor lui Luis de la Fuente nu a impresionat până în şaisprezecimi.

Franţa, naţionala favorită să câştige Campionatul Mondial

Conform celor de la Opta, Franţa e favorită să câştige titlul mondial la turneul găzduit de SUA, Mexic şi Canada. Naţionala lui Didier Deschamps are 28,9% şanse să triumfe din nou la Mondial, pentru a doua oară în opt ani.

De asemenea, pe locul secund în topul favoritelor la câştigarea marelui trofeu este Argentina. Naţionala condusă de Lionel Messi are 16,3% şanse să devină din nou campioană mondială, sud-americanii fiind campionii en-titre după succesul istoric din urmă cu patru ani, din Qatar.

După Spania, care e pe locul trei în topul favoritelor, se clasează Brazilia. Naţionala lui Carlo Ancelotti, care va înfrunta Norvegia în optimi, are 13% şanse să câştige râvnitul trofeu în finala care se va disputa pe 19 iulie. Pe locul cinci în topul favoritelor este Anglia, iar pe şase este Portugalia lui Cristiano Ronaldo.

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Topul favoritelor la câştigarea titlului mondial, înaintea optimilor:

  • Franţa, 28,9% şanse
  • Argentina, 16,3% şanse
  • Spania, 13% şanse
  • Brazilia, 9,1%
  • Anglia, 8,1%
  • Portugalia, 5% şanse
  • Columbia, 3,4% şanse
  • Maroc, 3,2% şanse
  • Norvegia, 2,9% şanse
  • Mexic, 2,7% şanse
  • Elveţia, 2,1% şanse
  • SUA, 2,1% şanse
  • Belgia, 2% şanse
  • Canada, 0,5% şanse
  • Egipt, 0,5% şanse
  • Paraguay, 0,3% şanse

Programul complet al optimilor de finală de la Cupa Mondială 2026

Sâmbătă (4 iulie)

  • Canada – Maroc, de la ora 20:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Duminică (5 iulie)

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  • Paraguay – Franţa, de la ora 00:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY
  • Brazilia – Norvegia, de la ora 23:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Luni (6 iulie)

  • Mexic – Anglia, de la ora 03:00. pe Antena 1 şi AntenaPLAY
  • Portugalia – Spania, de la ora 22:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Marţi (7 iulie)

  • SUA – Belgia, de la ora 03:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY
  • Argentina – Egipt, de la ora 19:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY
  • Elveţia – Columbia, de la ora 23:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY
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