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Ce va face NASA dacă SUA câștigă Cupa Mondială? Anunțul a surprins pe toată lumea

Alex Ioniță Publicat: 1 iulie 2026, 2:46

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Ce va face NASA dacă SUA câștigă Cupa Mondială? Anunțul a surprins pe toată lumea

Profimedia

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Administratorul NASA, Jared Isaacman, a promis că va trimite o minge pe Lună dacă Statele Unite câştigă Cupa Mondială.

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„Hai, echipa SUA, fă-o!”, administratorul NASA, Jared Isaacman, a încurajat marţi echipa americană a Cupei Mondiale, promiţând că va trimite o minge a Cupei Mondiale pe Lună dacă va câştiga.

NASA va trimite o minge pe lună dacă SUA va câștiga Cupa Mondială

În timpul turneului, care se desfăşoară în Statele Unite, Mexic şi Canada, agenţia spaţială americană a trimis deja o minge FIFA către Staţia Spaţială Internaţională (ISS), notează news.ro.

Dar dacă americanii vor câştiga, NASA va marca ocazia trimiţând un alt balon mult mai departe, pe Lună, a declarat Jared Isaacman, administratorul agenţiei, la un eveniment organizat marţi. Balonul va fi transportat printre instrumente ştiinţifice de către un robot, ca parte a planului SUA de a construi o bază pe suprafaţa lunară în următorii ani.

„E destul de uşor şi cred că ne vom descurca cu acest volum, aşa că totul depinde de echipa naţională masculină de fotbal”, a fost de acord Carlos Garcia-Galan, şeful bazei lunare de la NASA. Apoi, către cei implicaţi, a adăugat: „Ei bine, mult succes!”

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