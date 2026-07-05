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„Cei care credeau asta, s-au înșelat!“ Mbappe e all-in pentru titlul mondial! Ce spune despre duelul cu Hakimi

Sebastian Ujica Publicat: 5 iulie 2026, 3:35

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Cei care credeau asta, s-au înșelat!“ Mbappe e all-in pentru titlul mondial! Ce spune despre duelul cu Hakimi

Kylian Mbappe a marcat unicul gol al Franței în partida cu Paraguay / Getty Images

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Franța s-a calificat în sferturile Campionatului Mondial de fotbal după o evoluție mai curând ștearsă contra Paraguay-ului.

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Formația din America de Sud s-a apărat aproape tot meciul și a încheiat partida cu doar 104 pase reușite și xG de 0,1.

Mbappe apară stilul Paraguay-ului

Kylian Mbappe a marcat unicul gol al meciului, din penalty, și l-a egalat pe Messi în fruntea clasamentului golgheterilor la această ediție de Campionat Mondial. Atacantul francez spune că naționala lui Didier Deschamps e capabilă să învingă orice adversară, indiferent de felul în care trebuie să abordeze jocul.

„Știam foarte bine ce fel de meci ne așteaptă, dar cred că astăzi ne-am descurcat excelent. Mă refer la cum a decurs meciul și la modul în care am jucat. Am demonstrat că nu suntem doar o echipă capabilă de un fotbal ofensiv, frumos. Dacă trebuie să ne murdărim pe mâini și să intrăm la luptă, o facem fără probleme, scuzați-mi expresia. Nu avem nicio problemă cu asta. Cei care credeau că venim aici la costum, doar ca să facem faze spectaculoase și un-doi-uri, s-au înșelat. Știm să jucăm și fotbal pragmatic, „murdar”, când e nevoie. Am demonstrat-o, am câștigat și am fost mai buni decât ei chiar și la acest capitol.

Ăsta e stilul lor de fotbal, e modul lor de a juca. Fiecare echipă luptă cu propriile arme, nu există o manieră corectă sau greșită de a juca fotbal. Există un singur mod valid: cel prin care câștigi. Ei au încercat să ne prindă în capcană, dar am știut să le răspundem pe măsură. Acum trecem în etapa următoare. Trebuie să ne recuperăm fizic și să ne concentrăm pe meciul cu Marocul.

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(Nr. Hakimi) Cred că mi-a dat deja mesaj, așa că mu știu ce să zic încă (nr. cum va fi meciul cu Maroc). Însă ne vom concentra la maximum. Știm că au o echipă foarte bună și ne bucurăm să jucăm împotriva lor. Vom da tot ce avem mai bun pentru a ne continua drumul în competiție” a spus Kylian Mbappe la interviul de după meci.

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