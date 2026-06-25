Cinci lucruri după finalul grupei B: Elveția era să o „comită” iar, Bosnia e aproape calificată

1. Elveția a câștigat grupa, dar era s-o pățească din nou. Murat Yakin are două mari bătăi de cap cu această echipă. Prima e că ai lui știu mult fotbal, însă îl joacă fix cu cheful pe care îl avem noi luni dimineața să plecăm la muncă. A doua e că flăcăii din Țara Cantoanelor sunt, așa cum ziceam noi în fața blocului, „ratangii”. Pe aceasta din urmă problemă, selecționerul Yakin ar avea cum să o rezolve, eventual cu ședințe tehnice în care băieții să exerseze doar finalizarea, că și așa la restul se pricep. Cât despre prima chestiune, mai greu de soluționat. Pasiunea de a juca pentru națiune n-ai cum să o antrenezi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

2. 18 ani are Kerim Alajbegović, bosniacul care a deblocat meciul cu Qatar. Și n-a făcut-o oricum, ci cu unul dintre golurile turneului, după ce a înșirat trei arabi până să așeze mingea în plasă. 18 ani e o vârstă delicată, la care în România ești pus cel mult să cari ghetele, dar tot mai la modă la Cupa Mondială. Tot atâtea primăveri au și revelația Marocului, Ayyoub Bouaddi, și Lamine Yamal, fără de care Spania nu-i Spania. Ține de valoare în primul rând, e adevărat, însă și de încrederea primită.

3. Canada e surpriza grupei, nu neapărat pentru calificarea în șaisprezecimi, ci pentru că arată bine și e greu de răpus. Nu-i genul de gazdă trasă cu remorca spre fazele eliminatorii, cum s-a mai întâmplat. Până la urmă, dacă ai jucători pe la Juventus, Villarreal sau Southampton și un selecționer trecut prin imperiul Red Bull, n-ai cum să nu fii ce trebuie. Și Alphonso Davies nici măcar n-a jucat încă.

4. Qatar a avut câteva mici sclipiri cu Bosnia, dar per total e un succes că o asemenea națională pleacă acasă cu traista ticsită de goluri. Ai mai multe șanse să dresezi un bărbat să pună capacul la toaletă decât să-i înveți pe qatarezi fotbal. Oricât i-ai struni, indiferent de câți bani pompezi și câți jucători străini naturalizezi, fotbalul rămâne o enigmă în acea zonă a lumii.

5. Bosnia nu e încă 100% sigură că merge mai departe, dar ar merita cu prisosință. E o echipă cu zvâc, printre premiantele de la Mondial când vine vorba de spirit de luptă, plus că are fanii care au adus „febra” Balcanilor într-o țară în care fotbalul e tratat la nivel ultra-corporatist. Pe deasupra, Bosnia a stopat drumul Italiei la Mondial, una dintre protagonistele istorice ale competiției. Dacă așa a fost să fie, măcar să conteze.