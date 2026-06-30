Coasta de Fildeş – Norvegia LIVE VIDEO (20:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Erling Haaland caută un duel de vis cu Brazilia

Coasta de Fildeş şi Norvegia se întâlnesc în şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026. Partida va avea loc marţi, de la ora 20:00, şi va fi transmisă exclusiv pe Antena 1 şi AntenaPLAY.
Duelul de pe AT&T Stadium din Arligton, Texas, va fi cel care va stabili echipa care va întâlni Brazilia în optimile competiţiei.
Coasta de Fildeş – Norvegia LIVE VIDEO
Coasta de Fildeş a terminat pe locul 2 în Grupa E, cu şase puncte, la egalitate cu liderul Germania, care a plecat deja spre casă după eşecul neaşteptat cu Paraguay.
De partea cealaltă, Norvegia a fost de asemenea pe locul 2, dar în Grupa I. Echipa lui Haaland a terminat cu 6 puncte, fiind depăşită de liderul Franţa, care a avut maximum de puncte.
Coasta de Fildeş – Norvegia | Echipele probabile
Coasta de Fildeș (4-3-3): Fofana – Singo, Ndicka, Agbadou, Konan – Kessie, Sangare, Fofana – Adingra, Haller, Boga
Norvegia (4-3-3): Nyland – Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe – Berge, Odegaard, Thorsby – Schjelderup, Haaland, Nusa
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