De ce Yamal nu calcă pe urmele lui Messi? Tamaş ştie răspunsul: “Se vede”

După ce a preluat tricoul cu numărul 10 la Barcelona, spaniolul a fost tot mai des comparat cu Lionel Messi. Totuşi, Yamal încă nu reuşeşte să-i calce pe urme. Gabi Tamaş a vorbit despre prestaţia jucătorului Spaniei şi crede că vârsta îşi pune amprenta pe evoluţia acestuia.
“Am aşteptări de la Yamal. Este în topul celor mai talentaţi din lume. Multă lume îl compara cu Messi. Dar vârsta lui se vede. Nu e copt Yamal, dar încet, încet… îşi va da drumul şi va arăta ceva la Mondialul ăsta”, a declarat Gabi Tamaş în exclusivitate la Antena 1.
Lobonţ a vorbit şi el despre duelul dintre Spania şi Austria.
“Depinde cum o să abordeze meciul. Spania se prezintă după ce a câştigat grupa fără să primească gol. Austria a avut un parcus mai dificil. A reuşit să egaleze pe final cu Algeria… Sunt echipe care prestează un fotbal diferit. Spania cu o prestaţie mai elaborată. Pot să spun că este cea mai echilibrată generaţie a Spaniei”, a declarat şi Lobonţ.
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