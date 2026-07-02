De ce Yamal nu calcă pe urmele lui Messi? Tamaş ştie răspunsul: “Se vede”

După ce a preluat tricoul cu numărul 10 la Barcelona, spaniolul a fost tot mai des comparat cu Lionel Messi. Totuşi, Yamal încă nu reuşeşte să-i calce pe urme. Gabi Tamaş a vorbit despre prestaţia jucătorului Spaniei şi crede că vârsta îşi pune amprenta pe evoluţia acestuia.

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“Am aşteptări de la Yamal. Este în topul celor mai talentaţi din lume. Multă lume îl compara cu Messi. Dar vârsta lui se vede. Nu e copt Yamal, dar încet, încet… îşi va da drumul şi va arăta ceva la Mondialul ăsta”, a declarat Gabi Tamaş în exclusivitate la Antena 1.

Lobonţ a vorbit şi el despre duelul dintre Spania şi Austria.

“Depinde cum o să abordeze meciul. Spania se prezintă după ce a câştigat grupa fără să primească gol. Austria a avut un parcus mai dificil. A reuşit să egaleze pe final cu Algeria… Sunt echipe care prestează un fotbal diferit. Spania cu o prestaţie mai elaborată. Pot să spun că este cea mai echilibrată generaţie a Spaniei”, a declarat şi Lobonţ.