Decizia luată de preşedintele Paraguayului, după ce naţionala ţării lui a produs şocul 16-imilor la Mondial!

„ Paraguay nu se dă niciodată bătut!! Să fie zi liberă!! ”, a exclamat preşedintele ţării, Santiago Peña, pe X.

Petrecerea a început luni în Paraguay şi ar putea dura, deoarece a fost declarată zi liberă pentru a celebra victoria echipei naţionale de fotbal împotriva Germaniei şi calificarea acesteia în optimile de finală ale Cupei Mondiale din 2026, turneu final transmis exclusiv în România în Universul Antena.

Marţi, 30 iunie 2026, va fi zi de sărbătoare legală, a anunţat la scurt timp după aceea biroul preşedintelui într-un comunicat. „Aş spune că o sărbătoare naţională este rară, iar puterea fotbalului este minunată”, a comentat presei antrenorul argentinian al Paraguayului, Gustavo Alfaro. „Fie ca tot Paraguayul să se bucure de ea!”, a încurajat el.

Paraguay „a făcut ceea ce face cel mai bine: s-a apărat cu toată puterea”

În inima capitalei, Asunción, în faţa Panteonului Eroilor, mii de fani l-au crezut pe cuvânt, adunându-se pentru a-şi încuraja echipa, care va înfrunta apoi câştigătoarea meciului Franţa-Suedia de marţi. Paraguay „a făcut ceea ce face cel mai bine: s-a apărat cu toată puterea”, a observat Amado Salomón, un angajat bancar în vârstă de 58 de ani care s-a alăturat procesiunii nesfârşite prin centrul oraşului Asunción cu maşina.

„Germania a avut posesia mingii, a căutat puncte slabe peste tot, dar nu a reuşit niciodată să strice soliditatea acestei echipe. Apoi au venit loviturile de departajare, unde a strălucit un portar excepţional, alături de tăria de caracter pe care Paraguay o demonstrează întotdeauna în momentele decisive. Această echipă nu se opreşte niciodată din luptă. Apără fiecare minge ca şi cum ar fi ultima şi joacă cu un angajament cu adevărat emoţionant”, a adăugat el admirativ.