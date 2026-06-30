Decizia luată de preşedintele Paraguayului, după ce naţionala ţării lui a produs şocul 16-imilor la Mondial!

Petrecerea a început luni în Paraguay şi ar putea dura, deoarece a fost declarată zi liberă pentru a celebra victoria echipei naţionale de fotbal împotriva Germaniei şi calificarea acesteia în optimile de finală ale Cupei Mondiale din 2026, turneu final transmis exclusiv în România în Universul Antena.
„Paraguay nu se dă niciodată bătut!! Să fie zi liberă!!”, a exclamat preşedintele ţării, Santiago Peña, pe X.
Zi liberă în Paraguay după ce naţionala sud-americană a eliminat Germania de la Mondial!
¡Gigante Paraguay! 🇵🇾
Hoy celebra todo un país. Celebra la victoria de una selección que representa lo más profundo de nuestra identidad: la garra, la fe y la fuerza de un pueblo que nunca se rinde.
Gracias, Albirroja, por regalarnos esta alegría inmensa y por volver a unir a… pic.twitter.com/TNDU8wtctL
— Santiago Peña (@SantiPenap) June 30, 2026
Marţi, 30 iunie 2026, va fi zi de sărbătoare legală, a anunţat la scurt timp după aceea biroul preşedintelui într-un comunicat. „Aş spune că o sărbătoare naţională este rară, iar puterea fotbalului este minunată”, a comentat presei antrenorul argentinian al Paraguayului, Gustavo Alfaro. „Fie ca tot Paraguayul să se bucure de ea!”, a încurajat el.
Paraguay „a făcut ceea ce face cel mai bine: s-a apărat cu toată puterea”
În inima capitalei, Asunción, în faţa Panteonului Eroilor, mii de fani l-au crezut pe cuvânt, adunându-se pentru a-şi încuraja echipa, care va înfrunta apoi câştigătoarea meciului Franţa-Suedia de marţi. Paraguay „a făcut ceea ce face cel mai bine: s-a apărat cu toată puterea”, a observat Amado Salomón, un angajat bancar în vârstă de 58 de ani care s-a alăturat procesiunii nesfârşite prin centrul oraşului Asunción cu maşina.
„Germania a avut posesia mingii, a căutat puncte slabe peste tot, dar nu a reuşit niciodată să strice soliditatea acestei echipe. Apoi au venit loviturile de departajare, unde a strălucit un portar excepţional, alături de tăria de caracter pe care Paraguay o demonstrează întotdeauna în momentele decisive. Această echipă nu se opreşte niciodată din luptă. Apără fiecare minge ca şi cum ar fi ultima şi joacă cu un angajament cu adevărat emoţionant”, a adăugat el admirativ.
„Împotriva Paraguayului, trebuie să suferi până în ultimul minut”, a subliniat Luis Espínola, un hotelier în vârstă de 61 de ani.
“Astăzi, suferinţa s-a transformat într-o bucurie imensă”
„Face parte din identitatea noastră, din modul nostru de a juca şi din înţelegerea noastră asupra fotbalului. Astăzi, acea suferinţă s-a transformat într-o bucurie imensă”, a explicat el în mijlocul entuziasmului, aplaudând totodată „performanţa extraordinară a portarului Orlando Gill, care a devenit din nou un erou în timpul loviturilor de departajare pentru a pecetlui o calificare istorică”, realizând două parade.
„Aceasta este o seară care va rămâne pentru totdeauna în memoria poporului paraguayan”, a mai spus el.
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