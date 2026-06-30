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Decizia luată de preşedintele Paraguayului, după ce naţionala ţării lui a produs şocul 16-imilor la Mondial!

Bogdan Stănescu Publicat: 30 iunie 2026, 15:36

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Decizia luată de preşedintele Paraguayului, după ce naţionala ţării lui a produs şocul 16-imilor la Mondial!

Paraguay după victoria cu Germania de la Campionatul Mondial / Profimedia Images

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Petrecerea a început luni în Paraguay şi ar putea dura, deoarece a fost declarată zi liberă pentru a celebra victoria echipei naţionale de fotbal împotriva Germaniei şi calificarea acesteia în optimile de finală ale Cupei Mondiale din 2026, turneu final transmis exclusiv în România în Universul Antena.

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Paraguay nu se dă niciodată bătut!! Să fie zi liberă!!”, a exclamat preşedintele ţării, Santiago Peña, pe X.

Zi liberă în Paraguay după ce naţionala sud-americană a eliminat Germania de la Mondial!

 

 

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Marţi, 30 iunie 2026, va fi zi de sărbătoare legală, a anunţat la scurt timp după aceea biroul preşedintelui într-un comunicat. „Aş spune că o sărbătoare naţională este rară, iar puterea fotbalului este minunată”, a comentat presei antrenorul argentinian al Paraguayului, Gustavo Alfaro. „Fie ca tot Paraguayul să se bucure de ea!”, a încurajat el.

Paraguay „a făcut ceea ce face cel mai bine: s-a apărat cu toată puterea”

În inima capitalei, Asunción, în faţa Panteonului Eroilor, mii de fani l-au crezut pe cuvânt, adunându-se pentru a-şi încuraja echipa, care va înfrunta apoi câştigătoarea meciului Franţa-Suedia de marţi. Paraguay „a făcut ceea ce face cel mai bine: s-a apărat cu toată puterea”, a observat Amado Salomón, un angajat bancar în vârstă de 58 de ani care s-a alăturat procesiunii nesfârşite prin centrul oraşului Asunción cu maşina.

Germania a avut posesia mingii, a căutat puncte slabe peste tot, dar nu a reuşit niciodată să strice soliditatea acestei echipe. Apoi au venit loviturile de departajare, unde a strălucit un portar excepţional, alături de tăria de caracter pe care Paraguay o demonstrează întotdeauna în momentele decisive. Această echipă nu se opreşte niciodată din luptă. Apără fiecare minge ca şi cum ar fi ultima şi joacă cu un angajament cu adevărat emoţionant”, a adăugat el admirativ.

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Împotriva Paraguayului, trebuie să suferi până în ultimul minut”, a subliniat Luis Espínola, un hotelier în vârstă de 61 de ani.

“Astăzi, suferinţa s-a transformat într-o bucurie imensă”

Face parte din identitatea noastră, din modul nostru de a juca şi din înţelegerea noastră asupra fotbalului. Astăzi, acea suferinţă s-a transformat într-o bucurie imensă”, a explicat el în mijlocul entuziasmului, aplaudând totodată „performanţa extraordinară a portarului Orlando Gill, care a devenit din nou un erou în timpul loviturilor de departajare pentru a pecetlui o calificare istorică”, realizând două parade.

Aceasta este o seară care va rămâne pentru totdeauna în memoria poporului paraguayan”, a mai spus el.

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