Decizia luată de Vinicius direct de la Cupa Mondială. Anunţ despre viitorul starului la Real Madrid

Vinicius (25 de ani) a luat o decizie importantă în privinţa viitorului său la Real Madrid. Starul brazilian este calificat în optimile Cupei Mondiale, sud-americanii urmând să înfrunte Norvegia. Meciul se va disputa duminică, de la ora 23:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

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Vinicius a intrat în ultimul an de contract cu Real Madrid. În sezonul recent încheiat, au existat zvonuri conform cărora Florentino Perez l-ar putea vinde pe brazilian în zona arabă.

Decizia luată de Vinicius direct de la Cupa Mondială

Vinicius a luat decizia de a se întâlni cu Florentino Perez şi ceilalţi oficial de la Real Madrid imediat după ce Brazilia îşi va încheia parcursul la Cupa Mondială, notează marca.com. Starul brazilian îşi va decide atunci viitorul la clubul de pe Bernabeu.

Sursa citată anterior notează că Vinicius îşi doreşte să continue la Real Madrid, unde din sezonul viitor va fi antrenat de Jose Mourinho. Şi oficialii “galactici” sunt dornici ca starul brazilian să-şi prelungească înţelegerea.

Vinicius, cotat la suma de 140 de milioane de euro, a fost transferat de Real Madrid în vara lui 2018. “Galacticii” au plătit suma de 45 de milioane de euro pentru a-l transfera pe brazilian de la Flamengo.