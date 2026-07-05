Didier Deschamps, atac la adresa arbitrajului după Paraguay – Franța 0-1: „E bizar!”

Didier Deschamps a oferit prima reacție după Paraguay – Franța 0-1, meci care a fost în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. Meciul a contat pentru optimile de finală ale Campionatului Mondial din Statele Unite, Canada și Mexic.

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Franța a obținut calificarea în sferturi grație unui gol marcat de Kylian Mbappe, din lovitură de la 11 metri. După meci, Deschamps s-a declarat mulțumit de victoria obținută, însă a evidențiat faptul că elevii săi au jucat în condiții dificile, în fața unui adversar agresiv.

Ce a spus Didier Deschamps după Paraguay – Franța 0-1

“Nu fost deloc simplu. E clar că dacă am fi fructificat cele două ocazii mari de pe final, am fi stat mult mai liniștiți. Însă ei au aruncat în luptă toate resursele posibile. Poate că n-a fost cel mai spectaculos fotbal din punct de vedere estetic, dar a fost un meci de luptă, cu multă agresivitate, iar asta a contat. Important este că nu ne-am pierdut concentrarea. A fost greu, pentru că s-a jucat la o intensitate mare și s-a apărat foarte strâns.

Evident, și temperaturile ridicate ne-au îngreunat misiunea și au tăiat din ritm, iar ei s-au apărat foarte bine la această intensitate. Însă am trecut de o etapă importantă. E mereu complicat împotriva acestor echipe sud-americane și sunt foarte fericit de modul în care grupul a gestionat partida în această seară”, a spus Didier Deschamps, la finalul partidei.

A profitat de ocazie și l-a atacat pe arbitru

De asemenea, Deschamps a fost întrebat despre momenetele în care jucătorii din Paraguay au dorit să fragmenteze jocul. Selecționerul Franței a recunoscut că deciziile arbitrului, din anumite momente, i s-au părut bizare.