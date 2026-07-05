Didier Deschamps, atac la adresa arbitrajului după Paraguay – Franța 0-1: „E bizar!”

Didier Deschamps a oferit prima reacție după Paraguay – Franța 0-1, meci care a fost în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. Meciul a contat pentru optimile de finală ale Campionatului Mondial din Statele Unite, Canada și Mexic.
Franța a obținut calificarea în sferturi grație unui gol marcat de Kylian Mbappe, din lovitură de la 11 metri. După meci, Deschamps s-a declarat mulțumit de victoria obținută, însă a evidențiat faptul că elevii săi au jucat în condiții dificile, în fața unui adversar agresiv.
Ce a spus Didier Deschamps după Paraguay – Franța 0-1
“Nu fost deloc simplu. E clar că dacă am fi fructificat cele două ocazii mari de pe final, am fi stat mult mai liniștiți. Însă ei au aruncat în luptă toate resursele posibile. Poate că n-a fost cel mai spectaculos fotbal din punct de vedere estetic, dar a fost un meci de luptă, cu multă agresivitate, iar asta a contat. Important este că nu ne-am pierdut concentrarea. A fost greu, pentru că s-a jucat la o intensitate mare și s-a apărat foarte strâns.
Evident, și temperaturile ridicate ne-au îngreunat misiunea și au tăiat din ritm, iar ei s-au apărat foarte bine la această intensitate. Însă am trecut de o etapă importantă. E mereu complicat împotriva acestor echipe sud-americane și sunt foarte fericit de modul în care grupul a gestionat partida în această seară”, a spus Didier Deschamps, la finalul partidei.
A profitat de ocazie și l-a atacat pe arbitru
De asemenea, Deschamps a fost întrebat despre momenetele în care jucătorii din Paraguay au dorit să fragmenteze jocul. Selecționerul Franței a recunoscut că deciziile arbitrului, din anumite momente, i s-au părut bizare.
“Da, păi ei se pricep foarte bine la asta! Partea bizară e că tot noi am fost cei sancționați, în condițiile în care am luat două cartonașe galbene, în timp ce ei au făcut faulturi repetate care au rămas nepedepsite. Însă da, am vorbit cu Kylian în mod special, pentru că mi-am amintit de meciul din 2018 împotriva Uruguayului, când a trebuit să-l schimb ca să nu fie „tocat” de adversari. De aceea le-am și cerut celor mai solizi jucători de pe bancă să meargă imediat să-l protejeze la finalul meciului. Nu se știe niciodată, spiritele se pot încinge și după fluierul final, iar eu nu vreau să-mi pierd jucătorii.
Am un grup foarte unit, cu o stare de spirit excelentă. Astăzi am trecut prin momente dificile, la fel cum pățesc multe alte echipe, dar am făcut exact ce trebuia pentru a ne califica în sferturi. Acum avem la dispoziție cinci zile pentru a ne recupera și pentru a pregăti meciul cu Marocul. Suntem în sferturi, așa că trebuie să ne bucurăm de acest moment”, a mai spus selecționerul.
În faza sferturilor, Franța se va duela cu Maroc, pentru un loc în semifinalele Campionatului Mondial. Va fi o reeditare a duelului de la Campionatul Mondial din 2022.
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