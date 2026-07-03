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Dramastim total! Croaţia egalează în 90+13 pe Portugalia, dar golul e anulat în mod constroversat

Mihai Alecu Publicat: 3 iulie 2026, 4:33

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Dramatism total în Portugalia - Croaţia. Foto: Getty Images

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Duelul dintre Portugalia şi Croaţia din 16-mile Cupei Mondiale a fost de-a dreptul dramatic, cu un final care o să rămână în istoria competiţiei. Lusitanii au revenit pe tabelă, dar o fază în minutul 90+13 a produs cele mai mari controverse.

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Josko Gvardiol a punctat din apropiere, după ce Pasalic i-a pasat, însă acesta din urmă se pare că era într-o poziţie de ofsaid.

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