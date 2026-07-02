Portugalia – Croaţia LIVE VIDEO (vineri, 02:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Ronaldo vs Modric, duel pentru optimile CM

Portugalia şi Croaţia se vor întâlni în şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026, competiţie transmisă exclusiv în AntenaPLAY.
Partida de la Toronto se va disputa vineri dimineaţă, de la ora 02:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Învingătoarea dintre cele două poate întâlni Spania în optimi, dacă Furia Roja va trece de Austria.
Portugalia – Croaţia LIVE VIDEO
Portugalia are parte de un traseu mai dificil pentru că a terminat pe locul 2 în Grupa K, în urma Columbiei. Croaţia a terminat tot pe doi, Grupa L, în care Anglia a fost lider.
Lusitanii par favoriţi în faţa croaţilor, dacă ţinem cont că echipa condusă de Roberto Martinez are două eşecuri în ultimele 23 de partide oficiale.
Selecționerul Portugaliei, Roberto Martinez, a oferit declarații despre Cristiano Ronaldo, înaintea meciului „de foc” cu Croația. Partida din optimile Campionatului Mondial va avea loc vineri, de la ora 02:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.
„Nu ne comparăm cu alți jucători de la alte echipe. Asta ar fi copilăresc. Pentru Cristiano, nu e o problemă să joace 90 de minute. Poate în următorul meci vom face o schimbare, dar asta se întâmplă cu fiecare jucător.
Analizăm fiecare informație din meciuri, ce facem la antrenamente și mereu sunt șanse să facem schimbări”, a declarat Roberto Martinez, conform marca.com, înaintea meciului Portugaliei cu Croația.
Portugalia – Croaţia | Echipele probabile
- Portugalia (4-3-3): Costa – Cancelo, Veiga, Dias, Mendes – Fernandes, Vitinha, Neves – Felix, Neto, Ronaldo
- Croatia (4-2-3-1): Livaković – Stanišić, Šutalo, Pongračić, Perišić – Modrić, Kovačić, P Sučić, Vlašić – Baturina, Budimir
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