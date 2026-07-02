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Portugalia – Croaţia LIVE VIDEO (vineri, 02:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Ronaldo vs Modric, duel pentru optimile CM

Dan Roșu Publicat: 2 iulie 2026, 13:21

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Portugalia – Croaţia LIVE VIDEO (vineri, 02:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Ronaldo vs Modric, duel pentru optimile CM

Cristiano Ronaldo şi Luka Modric - Getty Images

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Portugalia şi Croaţia se vor întâlni în şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026, competiţie transmisă exclusiv în AntenaPLAY.

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Partida de la Toronto se va disputa vineri dimineaţă, de la ora 02:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Învingătoarea dintre cele două poate întâlni Spania în optimi, dacă Furia Roja va trece de Austria.

Portugalia – Croaţia LIVE VIDEO

Portugalia are parte de un traseu mai dificil pentru că a terminat pe locul 2 în Grupa K, în urma Columbiei. Croaţia a terminat tot pe doi, Grupa L, în care Anglia a fost lider.

Lusitanii par favoriţi în faţa croaţilor, dacă ţinem cont că echipa condusă de Roberto Martinez are două eşecuri în ultimele 23 de partide oficiale.

Selecționerul Portugaliei, Roberto Martinez, a oferit declarații despre Cristiano Ronaldo, înaintea meciului „de foc” cu Croația. Partida din optimile Campionatului Mondial va avea loc vineri, de la ora 02:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

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„Nu ne comparăm cu alți jucători de la alte echipe. Asta ar fi copilăresc. Pentru Cristiano, nu e o problemă să joace 90 de minute. Poate în următorul meci vom face o schimbare, dar asta se întâmplă cu fiecare jucător.

Analizăm fiecare informație din meciuri, ce facem la antrenamente și mereu sunt șanse să facem schimbări”, a declarat Roberto Martinez, conform marca.com, înaintea meciului Portugaliei cu Croația.

Portugalia – Croaţia | Echipele probabile

  • Portugalia (4-3-3): Costa – Cancelo, Veiga, Dias, Mendes – Fernandes, Vitinha, Neves – Felix, Neto, Ronaldo
  • Croatia (4-2-3-1): Livaković – Stanišić, Šutalo, Pongračić, Perišić – Modrić, Kovačić, P Sučić, Vlašić – Baturina, Budimir

 

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