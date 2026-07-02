E gata! Julian Nagelsmann pleacă de la naţionala Germaniei! Ce l-a pus federaţia să facă, după dezastrul de la Cupa Mondială

Julian Nagelsmann a participat la o şedinţă la Federaţia Germană de Fotbal joi dimineaţă. Timp de trei ore, selecţionerul Germaniei a discutat cu conducătorii federaţiei despre eşecul de la Cupa Mondială 2026, unde campioana mondială din 2014 a fost eliminată încă din 16-imile de finală de Paraguay, dar şi despre viitorul fostului antrenor de la Bayern Munchen.

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După trei şi jumătate de discuţii cu preşedintele Bernd Neundorf, directorul general Andreas Rettig, directorul sportiv Rudi Voller şi preşedintele Bundesliga Hans-Joachim Watzke, concluzia a fost clară: Nagelsmann trebuie să plece de la naţională.

Julian Nagelsmann pleacă de la naţionala Germaniei! Federaţia l-a sfătuit să îşi dea demisia

Potrivit Sky Sport Germania, conducătorii fotbalului german i-au recomandat lui Nagelsmann să îşi dea demisia, pentru a pleca de la naţională cu capul sus. Rămâne de văzut dacă acest lucru se va întâmpla, mai ales că Nagelsmann a declarat după eliminarea din meciul cu Paraguay că nu are de gând să plece.

Chiar şi în această situaţie, poziţia federaţiei este clară. Julian Nagelsmann va pleca de la echipa naţională. În cazul în care antrenorul de 38 de ani nu îşi dă demisia, atunci federaţia îl va demite. Nagelsmann avea contract cu DFB până în vara anului 2028, după Campionatul European.

În acest moment, în pole-position pentru postul de selecţioner al Germaniei este Jurgen Klopp, fostul antrenor de la Borussia Dortmund şi Liverpool. În prezent coordanator în grupul Red Bull, Klopp este prezent în SUA, acolo unde este expert pentru o televiziune din Germania pe durata Cupei Mondiale 2026.