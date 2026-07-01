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E oficial! Koeman și-a dat demisia după eliminarea de la Campionatul Mondial

Sebastian Ujica Publicat: 1 iulie 2026, 1:05

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E oficial! Koeman și-a dat demisia după eliminarea de la Campionatul Mondial

Ronald Koeman a fost în două rânduri selecționerul Olandei / Getty Images

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Ronald Koeman a luat decizia de a a-și da demisia de la naționala Olandei după eliminarea din șaisprezecimile Campionatului Mondial de fotbal. Astfel, se încheie cel de-al doilea mandat al lui Koeman pe banca naționalei.

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Olanda a fost învinsă cu 3-2 la penalty-uri după 1-1 în cele 120 de minute. Olanda nu a trecut mai departe de sferturile Campionatului Mondial din 2014, când au terminat pe locul 3.

Koeman pleacă de la națională

Dacă imediat după înfrângerea cu Maroc, Koeman nu a dorit să vorbească despre posibila plecare de la naționala Olandei, la jumătate de zi distanță a venit anunțul oficial.

„Aseară am luat decizia de a mă retrage din funcția de selecționer al naționalei Țărilor de Jos. Cu toții am visat la un Mondial la care să scriem istorie. Nu s-a întâmplat. Nimeni nu este mai dezamăgit decât mine. Ca selecționer, porți această responsabilitate. Am simțit-o mereu și o voi simți în continuare. Fotbalul a fost viața mea, dar sănătatea este neprețuită. Când cineva pe care îl iubești enorm duce o luptă grea, ți se schimbă perspectiva. Soția mea, Bartina, în ciuda propriei boli, m-a susținut și m-a încurajat zi de zi să-mi duc până la capăt munca de selecționer. Asta spune totul despre forța ei extraordinară. Îi sunt mai recunoscător decât aș putea exprima vreodată în cuvinte” a spus Ronald Koeman printr-un comunicat oficial.

Koeman a revenit pe banca naționalei Olandei în ianuarie 2023 după ce mai pregătise echipa între 2018 și 2020, când a plecat să o antreneze pe Barcelona. A rezistat doar 14 luni acolo înainte să redevină selecționer și să ducă Olanda până în semifinalele Euro 2024 unde a pierdut în fața Angliei.

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