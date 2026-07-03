Elveţia – Algeria 2-0. Victorie fără mari emoţii pentru elevii lui Murat Yakin, pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Min. 46: Start în partea secundă.

PAUZĂ

Min. 43: Ocazie Algeria! Aouar trage din careu, dar şutul e pe centrul porţii.

Min. 37: Ocazie Elveţia! O centrare din lovitură liberă e reluată de Zakaria, însă balonul nu prinde poarta.

Min. 15: Ocazie Elveţia! O fază prelungită de atac duce mingea la Zakaria, însă execuţia sa e slabă.

Min. 11: GOOOL Elveţia! Manzambi pătrunde în careu, superb, pasează pentru Embolo, iar acesta înscrie simplu.

Min. 6: Ocazie Algeria! O centrare din dreapta e reluată slab de atacantul african.

Min. 1: A început partida.

Elveţia (4-2-3-1): Kobel – Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez – Freuler, Xhaka – Ndoye, Manzambi, Vargas – Embolo;

Rezerve: Aebischer, Amdouni, Amenda, Comert, Fassnacht, Itten, Jashari, Keller, Muheim, Mvogo, Okafor, Rider, Sow, Widmer;

Selecționer: Murat Yakin;

Algeria (4-2-3-1): Zidane – Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri – Zerrouki, Bentaleb – Mahrez, Aouar, Chaibi – Maza;

Rezerve: Abada, Belaid, Benbot, Boudaoui, Boulbina, Chergui, Ghedjemis, Gouiri, Hadjam, Hadj Moussa, Mastil, Titraoui, Tougai;

Selecționer: Vladimir Petkovic;

Știrea inițială

Algeria are 5 prezenţe la Cupa Mondială, ultima dintre ele fiind în 2014 atunci când a ajuns în optimi. A fost eliminată de Germania, echipă ce avea să câştige titlul mondial în acel an. Elveţia are 13 participări la Cupa Mondială, cele mai bune performanţe fiind înregistrate în 1934, 1938 şi 1954, de fiecare dată oprindu-se în sferturi.

Elveţia a început să fie o prezenţă constantă la Cupa Mondială, calificându-se la ultimele 6 ediţii. Ultima ratare a fost la Cupa Mondială din 2002.