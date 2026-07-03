Elveţia – Algeria 2-0. Victorie fără mari emoţii pentru elevii lui Murat Yakin, pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Elveţia a reuşit să obţină victoria în 16-mile Cupei Mondiale, 2-0, în faţa Austriei, iar echipa condusă de Murat Yakin aşteaptă să vadă ce adversar va avea în optimi, dintre Ghana şi Columbia.
Singurele goluri ale partidei au fost marcate de Embolo şi N’Doye.
Elveţia – Algeria 2-0, duel care a fost pe Antena 1 şi AntenaPLAY
FINAL
Min. 90+6: Ocazie Elveţia! Freuler trage de la marginea careului, însă Zidane e la post.
Min. 81: Ocazie Elveţia! Rieder nu poate înscrie chiar dacă are poarta goală în faţă.
Min. 75: Ocazie Elveţia! O minge respinsă ajunge la Rieder, însă şutul său e blocat în ultimul moment.
Min. 50: Ocazie Algeria! O minge ajunsă la marginea careului e şutată slab de africani.
Min. 46: GOOOL Elveţia! N’Doye preia în careu, şutează plasat şi marchează.
Min. 46: Start în partea secundă.
PAUZĂ
Min. 43: Ocazie Algeria! Aouar trage din careu, dar şutul e pe centrul porţii.
Min. 37: Ocazie Elveţia! O centrare din lovitură liberă e reluată de Zakaria, însă balonul nu prinde poarta.
Min. 15: Ocazie Elveţia! O fază prelungită de atac duce mingea la Zakaria, însă execuţia sa e slabă.
Min. 11: GOOOL Elveţia! Manzambi pătrunde în careu, superb, pasează pentru Embolo, iar acesta înscrie simplu.
Min. 6: Ocazie Algeria! O centrare din dreapta e reluată slab de atacantul african.
Min. 1: A început partida.
Elveţia (4-2-3-1): Kobel – Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez – Freuler, Xhaka – Ndoye, Manzambi, Vargas – Embolo;
Rezerve: Aebischer, Amdouni, Amenda, Comert, Fassnacht, Itten, Jashari, Keller, Muheim, Mvogo, Okafor, Rider, Sow, Widmer;
Selecționer: Murat Yakin;
Algeria (4-2-3-1): Zidane – Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri – Zerrouki, Bentaleb – Mahrez, Aouar, Chaibi – Maza;
Rezerve: Abada, Belaid, Benbot, Boudaoui, Boulbina, Chergui, Ghedjemis, Gouiri, Hadjam, Hadj Moussa, Mastil, Titraoui, Tougai;
Selecționer: Vladimir Petkovic;
Știrea inițială
Algeria are 5 prezenţe la Cupa Mondială, ultima dintre ele fiind în 2014 atunci când a ajuns în optimi. A fost eliminată de Germania, echipă ce avea să câştige titlul mondial în acel an. Elveţia are 13 participări la Cupa Mondială, cele mai bune performanţe fiind înregistrate în 1934, 1938 şi 1954, de fiecare dată oprindu-se în sferturi.
Elveţia a început să fie o prezenţă constantă la Cupa Mondială, calificându-se la ultimele 6 ediţii. Ultima ratare a fost la Cupa Mondială din 2002.
ELVEȚIA – ALGERIA
Lotul Elveţiei
- Portari: Gregor Kobel (Borussia Dortmund/Germania), Marvin Keller (Young Boys/Elveția), Yvon Mvogo (FC Lorient/Franța)
- Fundaşi: Ricardo Rodriguez (Betis Sevilla/Spania), Silvan Widmer (Mainz/Germania), Manuel Akanji (Inter Milano/Italia), Miro Muheim (Hamburger SV/Germania), Nico Elvedi (Borussia Moenchengladbach/Germania), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt/Germania), Luca Jaquez (VfB Stuttgart/Germania), Eray Comert (Valencia/Spania)
- Mijlocaşi: Johan Manzambi (Freiburg/Germania), Granit Xhaka (Sunderland/Anglia), Remo Freuler (Bologna/Italia), Denis Zakaria (AS Monaco/Franța), Ardon Jashari (AC Milan/Italia), Michel Aebischer (Pisa SC/Italia), Djibril Sow (Sevilla FC/Spania), Christian Fassnacht (Young Boys/Elveția), Fabian Rieder (Augsburg/Germania)
- Atacanți: Noah Okafor (Leeds United/Anglia), Dan Ndoye (Nottingham Forest/Anglia), Zeki Amdouni (Burnley/Anglia), Breel Embolo (Stade Rennais/Franța), Ruben Vargas (Sevilla FC/Spania), Cedric Itten (Fortuna Duesseldorf/Germania)
Selecţioner: Murat Yakin
Lotul Algeriei
- Portari: Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Masstil(Stade Nyonnaise), Luca Zidane (Granada)
- Fundași: Achraf Abada (USM Alger), Rayan Ait Nouri(Manchester City), Zinedine Belaid(JS Kabylie), Rafik Belghali(Verona), Ramy Bensebaini(Borussia Dortmund), Samir Chergui(Paris FC), Jaouen Hadjam(Young Boys Bern), Aissa Mandi(Lille), Mohamed Amine Tougai(Esperance)
- Mijlocași: Houssem Aouar(Al Ittihad), Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui(Nice), Fares Chaibi(Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza(Bayer Leverkusen), Yassine Titraoui(Charleroi), Ramiz Zerrouki(FC Twente)
- Atacanți: Mohamed Amine Amoura(VfL Wolfsburg), Nadir Benbouali(Gyori ETO), Adil Boulbina(Al-Duhail), Fares Ghedjemis(Frosinone), Amine Gouiri(Olympique de Marseille), Riyad Mahrez(Al Ahli), Anis Hadj Moussa(Feyenoord Rotterdam)
- Selecţioner: Vladimir Petkovic
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