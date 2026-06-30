Erling Haaland a surprins, înaintea partidei “de foc” cu Brazilia de la Mondial. Ce a spus după calificarea Norvegiei în optimi

Erling Haaland (25 de ani) a oferit prima reacţie după ce Norvegia s-a calificat în optimile Campionatului Mondial. Nordicii au învins Coasta de Fildeş, scor 2-1, în meciul disputat la Dallas.
Erling Haaland a fost “eroul” Norvegiei în meciul cu Coasta de Fildeş. Atacantul lui Manchester City a reuşit să marcheze golul victoriei în minutul 86, după ce scorul a fost deschis de Antonio Nusa. Pentru ivorieni a punctat Amad Diallo, în minutul 74.
Erling Haaland a surprins, înaintea partidei “de foc” cu Brazilia de la Mondial
Erling Haaland a surprins la interviul oferit după partida cu Coasta de Fildeş. Acesta a recunoscut că Norvegia are şanse mici în faţa Braziliei, în optimile Mondialului. Partida se va disputa pe 5 iulie, la New York, şi va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
“Avem şanse mici. Vom fi nevoiţi să înfruntăm Brazilia în optimi. Sunt echipe excelente şi nu va fi uşor. Va fi greu să avansăm. Nu va fi uşor, nu ştiu dacă vom reuşi. Ne-am pregătit mult şi suntem în continuare foarte bine pregătiţi”, a declarat Erling Haaland, după Coasta de Fildeş – Norvegia 1-2.
De asemenea, Haaland a oferit şi o reacţie savuroasă, despre golul marcat pe finalul partidei cu Coasta de Fildeş. Acesta a subliniat că se simţea obosit, astfel că trebuia să puncteze pentru a evita prelungirile.
“Este o nebunie. Este o călătorie extraordinară din care mă bucur enorm să fac parte. Sunt atât de mândru. Eram cu adevărat obosit și nu mai aveam energie pentru prelungiri. Trebuia să marchez.
Este minunat să văd că acest lucru înseamnă atât de mult pentru întreaga Norvegie. Cred că acest moment va schimba Norvegia pentru totdeauna. Simt că este ceva care ne unește și mai mult. Este pur și simplu emoționant de privit”, a mai spus Erling Haaland, conform sport.tv2.
După meciul cu Coasta de Fildeş, în care a stabilit un record impresionant, Erling Haaland a oferit şi imaginile serii. Acesta s-a bucurat pe teren cu un coif de viking pe cap, iar ulterior, el a primit şi o pălărie de texan.
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