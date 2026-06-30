Erling Haaland nu e doar viking! Cum a fost surprins starul norvegian, după calificarea în optimile Cupei Mondiale

Erling Haaland a fost eroul Norvegiei, în 16-imile de finală ale Cupei Mondiale. Scandinavii au avut un meci greu cu Coasta de Fildeş la Dallas, acolo unde s-au impus cu 2-1. Atacantul lui Manchester City a marcat golul victoriei în minutul 86.

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După acest succes, Norvegia se va îndrepta spre Coasta de Est, acolo unde va întâlni Brazilia, pe 5 iulie. Partida de pe MetLife Stadium, arena care va găzdui finala, va începe la ora 23:00, şi va fi transmisă în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

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Erling Haaland, “cowboy” după ce Norvegia s-a calificat în optimile Cupei Mondiale 2026

Aşa cum au obişnuit, norvegienii au sărbătorit alături de fanii prezenţi pe stadionul din Dallas această calificare. Bucuria vikingilor este una dintre imaginile virale ale acestui turneu final. Mai mult, imediat după fluierul final, Haaland a purtat un coif.

Nu a fost însă singurul accesoriu purtat de atacantul lui Manchester City în urma acestui succes. Haaland a fost surprins şi cu o pălărie de cowboy, atunci când discuta cu iubita sa, Isabel Haugseng Johansen. Ulterior, el a mers în tribunele stadionului din Dallas unde a mai stat câteva minute şi a păstrat pe cap pălăria de cowboy. (VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

Erling Haaland a evoluat până acum în trei meciuri la Cupa Mondială şi a marcat de fiecare dată. El şi-a trecut în cont câte o dublă, la meciurile cu Irak şi Senegal, în timp ce împotriva Coastei de Fildeş a marcat un gol. La meciul cu Franţa, din etapa a treia a grupelor Cupei Mondiale, atacantul lui Manchester City a fost rezervă.