Erling Haaland a oferit imaginea serii, după ce Norvegia s-a calificat în optimile Mondialului

Erling Haaland a oferit imaginea serii, după ce Norvegia s-a calificat în optimile Campionatului Mondial. Nordicii au învins la limită Coasta de Fildeş, scor 2-1, la Dallas, meciul fiind în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
Erling Haaland a fost “eroul” Norvegiei în meciul cu Coasta de Fildeş. Atacantul lui Manchester City a reuşit să marcheze golul victoriei în minutul 86.
Erling Haaland a oferit imaginea serii, după Coasta de Fildeş – Norvegia 1-2
Erling Haaland a fost vizibil emoţionat, după fluierul final al partidei cu Coasta de Fildeş. Acesta a sărbărotit alături de ceilalţi coechipieri, în faţa fanilor norvegieni veniţi la Dallas.
Jucătorii norvegieni au sărbătorit din nou în stilul vikingilor, aşa cum s-a întâmplat şi după partida cu Senegal, câştigată în faza grupelor. Erling Haaland şi ceilalţi coechipieri au “vâslit”, pe bătăile de tobe ale lui Martin Odegaard.
Ulterior, după această sărbătoare spectaculoasă, Erling Haaland a primit un coif de viking pe teren. Acesta nu a ezitat să-şi desprindă părul şi să-şi pună coiful pe cap, spre bucuria fanilor norvegieni prezenţi pe arena din Dallas.
În optimi, Norvegia va avea parte de un duel “de foc” Nordicii conduşi de Erling Haaland se vor duela cu Brazilia, naţională care a învins cu greu Japonia, în şaisprezecimi, scor 2-1.
Coasta de Fildeş – Norvegia 1-2
La Dallas, ivorienii au controlat prima jumătate de oră a meciului, ratând prima ocazie mare, prin Diomande, în minutul 8, pentru ca Nicolas Pepe să nu ajungă la pasa excelentă a lui Diomande, în minutul 18. Konan a trimis periculos trei minute mai târziu, iar replica nordicilor a venit târziu, în minutul 37, când Haaland a şutat, dar portarul Yahia Fofana a reţinut. Antonio Nusa a deschis scorul pentru norvegieni, în minutul 39, cu un şut superb din careu şi elevii lui Solbakken au intrat cu avantaj minim la pauză.
Repriza secundă a fost mult mai animată. Coasta de Fildeş a căutat egalarea, dar Nyland a scos la Nicolas Pepe, în minutul 55, însă portarul norvegian nu a mai avut ce face în minutul 74, când Amad Diallo l-a învins, după o acţiune personală, şi ivorienii au egalat. Norvegia a lovit decisiv prin cine altul decât Haaland, în minutul 86. Berg i-a pasat în careu şi atacantul lui Manchester City a înscris. Ivorienii au mai ratat odată în al şaptelea minut al prelungirilor, când Nyland a scos incredibil lovitura liberă a lui Amad Diallo şi Norvegia – Coasta de Fildeş s-a încheiat 2-1 şi nordicii sunt primii europeni calificaţi în optimi, acolo unde va fi duel Norvegia – Brazilia, la New York, pe Metlife Stadium.
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