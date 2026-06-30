Erling Haaland a oferit imaginea serii, după ce Norvegia s-a calificat în optimile Mondialului

Erling Haaland a oferit imaginea serii, după ce Norvegia s-a calificat în optimile Campionatului Mondial. Nordicii au învins la limită Coasta de Fildeş, scor 2-1, la Dallas, meciul fiind în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

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Erling Haaland a fost “eroul” Norvegiei în meciul cu Coasta de Fildeş. Atacantul lui Manchester City a reuşit să marcheze golul victoriei în minutul 86.

Erling Haaland a oferit imaginea serii, după Coasta de Fildeş – Norvegia 1-2

Erling Haaland a fost vizibil emoţionat, după fluierul final al partidei cu Coasta de Fildeş. Acesta a sărbărotit alături de ceilalţi coechipieri, în faţa fanilor norvegieni veniţi la Dallas.

Jucătorii norvegieni au sărbătorit din nou în stilul vikingilor, aşa cum s-a întâmplat şi după partida cu Senegal, câştigată în faza grupelor. Erling Haaland şi ceilalţi coechipieri au “vâslit”, pe bătăile de tobe ale lui Martin Odegaard.

Ulterior, după această sărbătoare spectaculoasă, Erling Haaland a primit un coif de viking pe teren. Acesta nu a ezitat să-şi desprindă părul şi să-şi pună coiful pe cap, spre bucuria fanilor norvegieni prezenţi pe arena din Dallas.