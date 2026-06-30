Erling Haaland, record fabulos după calificarea Norvegiei în optimile Mondialului. Topul în care e pe primul loc

Erling Haaland (25 de ani) a stabilit un record fabulos, după calificarea Norvegiei în optimile Campionatului Mondial. Nordicii au învins Coasta de Fildeş cu 2-1, în meciul disputat la Dallas.

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Erling Haaland a fost “eroul” Norvegiei în meciul cu Coasta de Fildeş. Atacantul lui Manchester City a reuşit să marcheze golul victoriei în minutul 86, după ce scorul a fost deschis de Antonio Nusa. Pentru ivorieni a punctat Amad Diallo, în minutul 74.

Erling Haaland, record fabulos după calificarea Norvegiei în optimile Mondialului

Cu golul marcat în poarta ivorienilor, Erling Haaland a stabilit un record impresionant. Atacantul a devenit cel mai rapid jucător care a ajuns la 60 de goluri marcate în meciurile internaţionale. Acesta a avut nevoie de doar 53 de partide pentru a ajunge la această bornă uriaşă.

Erling Haaland a marcat de cinci ori la Campionatul Mondial, în cele trei partide disputate. Înaintea meciului cu Coasta de Fildeş, el a reuşit câte o “dublă” în duelurile cu Irak şi Senegal. La ultimul meci din Grupa I, cu Franţa, atacantul a fost menajat de selecţionerul Stale Solbakken.

Erling Haaland a avut un sezon de vis şi la Manchester City, înaintea participării la Campionatul Mondial. Atacantul a reuşit să marcheze nu mai puţin de 38 de goluri, în cele 52 de meciuri bifate în toate competiţiile. De asemenea, el şi-a mai trecut în cont şi nouă pase decisive pentru “cetăţeni”.