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Erling Haaland, record fabulos după calificarea Norvegiei în optimile Mondialului. Topul în care e pe primul loc

Viviana Moraru Publicat: 30 iunie 2026, 23:16

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Erling Haaland, record fabulos după calificarea Norvegiei în optimile Mondialului. Topul în care e pe primul loc

Erling Haaland, bucurie după golul marcat în Coasta de Fildeş - Norvegia 1-2/ Profimedia

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Erling Haaland (25 de ani) a stabilit un record fabulos, după calificarea Norvegiei în optimile Campionatului Mondial. Nordicii au învins Coasta de Fildeş cu 2-1, în meciul disputat la Dallas.

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Erling Haaland a fost “eroul” Norvegiei în meciul cu Coasta de Fildeş. Atacantul lui Manchester City a reuşit să marcheze golul victoriei în minutul 86, după ce scorul a fost deschis de Antonio Nusa. Pentru ivorieni a punctat Amad Diallo, în minutul 74.

Erling Haaland, record fabulos după calificarea Norvegiei în optimile Mondialului

Cu golul marcat în poarta ivorienilor, Erling Haaland a stabilit un record impresionant. Atacantul a devenit cel mai rapid jucător care a ajuns la 60 de goluri marcate în meciurile internaţionale. Acesta a avut nevoie de doar 53 de partide pentru a ajunge la această bornă uriaşă.

Erling Haaland a marcat de cinci ori la Campionatul Mondial, în cele trei partide disputate. Înaintea meciului cu Coasta de Fildeş, el a reuşit câte o “dublă” în duelurile cu Irak şi Senegal. La ultimul meci din Grupa I, cu Franţa, atacantul a fost menajat de selecţionerul Stale Solbakken.

Erling Haaland a avut un sezon de vis şi la Manchester City, înaintea participării la Campionatul Mondial. Atacantul a reuşit să marcheze nu mai puţin de 38 de goluri, în cele 52 de meciuri bifate în toate competiţiile. De asemenea, el şi-a mai trecut în cont şi nouă pase decisive pentru “cetăţeni”.

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Coasta de Fildeş – Norvegia 1-2

La Dallas, ivorienii au controlat prima jumătate de oră a meciului, ratând prima ocazie mare, prin Diomande, în minutul 8, pentru ca Nicolas Pepe să nu ajungă la pasa excelentă a lui Diomande, în minutul 18. Konan a trimis periculos trei minute mai târziu, iar replica nordicilor a venit târziu, în minutul 37, când Haaland a şutat, dar portarul Yahia Fofana a reţinut. Antonio Nusa a deschis scorul pentru norvegieni, în minutul 39, cu un şut superb din careu şi elevii lui Solbakken au intrat cu avantaj minim la pauză.

Repriza secundă a fost mult mai animată. Coasta de Fildeş a căutat egalarea, dar Nyland a scos la Nicolas Pepe, în minutul 55, însă portarul norvegian nu a mai avut ce face în minutul 74, când Amad Diallo l-a învins, după o acţiune personală, şi ivorienii au egalat. Norvegia a lovit decisiv prin cine altul decât Haaland, în minutul 86. Berg i-a pasat în careu şi atacantul lui Manchester City a înscris. Ivorienii au mai ratat odată în al şaptelea minut al prelungirilor, când Nyland a scos incredibil lovitura liberă a lui Amad Diallo şi Norvegia – Coasta de Fildeş s-a încheiat 2-1 şi nordicii sunt primii europeni calificaţi în optimi, acolo unde va fi duel Norvegia – Brazilia, la New York, pe Metlife Stadium.

COASTA DE FILDEŞ: Y. Fofana – G. Doue, Kossounou, Agbadou, Konan (B. Toure 90+2) – Sangare – N. Pepe (O. Diakite 87), Kessie, Oulai (A. Diallo 60), Diomande (Guessand 90+2) – Bonny (Wahi 60). SELECŢIONER: Emerse Fae

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NORVEGIA: Nyland – M. Pedersen (Aursnes 83), Ajer, Heggem, Wolfe – Odegaard, Berge, P. Berg – Sorloth (O. Bobb 71), Haaland, A. Nusa (Schjelderup 71). SELECŢIONER: St

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