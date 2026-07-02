FIFA a anunţat haosul! De 13 ori mai multe abuzuri online la Campiontul Mondial 2026 faţă de precedenta ediţie

Echipa FIFA care monitorizează conţinutul online a identificat 89.000 de postări jignitoare pe reţelele sociale în timpul fazei grupelor Cupei Mondiale, ceea ce reprezintă o creştere de 13 ori faţă de ediţia din 2022 din Qatar, a anunţat miercuri forul mondial, potrivit Reuters.

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Această creştere alarmantă a fost înregistrată după ce Serviciul de Protecţie a Reţelelor Sociale (SMPS) al FIFA a analizat peste şase milioane de postări şi comentarii — o creştere de 33% faţă de 2022 — abuzurile rasiale reprezentând 11% din totalul mesajelor jignitoare detectate.

De 13 ori mai multe abuzuri online la Campiontul Mondial 2026 faţă de precedenta ediţie

Proporţia atacurilor motivate rasial reprezintă o creştere de 3% faţă de faza grupelor din Qatar, FIFA afirmând că aceasta a marcat o „creştere semnificativă a materialului obiectiv cel mai grav şi cel mai jignitor” de pe platformele de socializare.

„Disponibil pentru toate echipele, jucătorii, antrenorii şi oficialii de meci care participă la turneele FIFA, SMPS îi protejează pe aceştia şi pe urmăritorii lor împotriva conţinutului discriminatoriu şi jignitor”, a declarat FIFA într-un comunicat.

SMPS utilizează o combinaţie de tehnologie şi moderare umană pentru a detecta, filtra şi bloca mesajele rasiste, discriminatorii sau ameninţătoare, protejând totodată urmăritorii jucătorilor împotriva expunerii la conţinut abuziv.