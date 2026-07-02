FIFA a anunţat haosul! De 13 ori mai multe abuzuri online la Campiontul Mondial 2026 faţă de precedenta ediţie

Echipa FIFA care monitorizează conţinutul online a identificat 89.000 de postări jignitoare pe reţelele sociale în timpul fazei grupelor Cupei Mondiale, ceea ce reprezintă o creştere de 13 ori faţă de ediţia din 2022 din Qatar, a anunţat miercuri forul mondial, potrivit Reuters.
Această creştere alarmantă a fost înregistrată după ce Serviciul de Protecţie a Reţelelor Sociale (SMPS) al FIFA a analizat peste şase milioane de postări şi comentarii — o creştere de 33% faţă de 2022 — abuzurile rasiale reprezentând 11% din totalul mesajelor jignitoare detectate.
De 13 ori mai multe abuzuri online la Campiontul Mondial 2026 faţă de precedenta ediţie
Proporţia atacurilor motivate rasial reprezintă o creştere de 3% faţă de faza grupelor din Qatar, FIFA afirmând că aceasta a marcat o „creştere semnificativă a materialului obiectiv cel mai grav şi cel mai jignitor” de pe platformele de socializare.
„Disponibil pentru toate echipele, jucătorii, antrenorii şi oficialii de meci care participă la turneele FIFA, SMPS îi protejează pe aceştia şi pe urmăritorii lor împotriva conţinutului discriminatoriu şi jignitor”, a declarat FIFA într-un comunicat.
SMPS utilizează o combinaţie de tehnologie şi moderare umană pentru a detecta, filtra şi bloca mesajele rasiste, discriminatorii sau ameninţătoare, protejând totodată urmăritorii jucătorilor împotriva expunerii la conţinut abuziv.
FIFA a precizat că 225.000 de postări au fost identificate pentru revizuire umană, dintre care moderatorii au verificat 89.000 de postări ca fiind abuzive şi au luat măsuri, aproximativ 1.000 de conturi fiind raportate pentru investigaţii suplimentare.
Formatul extins al turneului, cu 48 de echipe faţă de 32 în Qatar, a jucat, de asemenea, un rol în creşterea volumului de conţinut analizat, a adăugat FIFA.
Instrumentele de moderare automată ale serviciului au ascuns, de asemenea, aproximativ 181.000 de comentarii instigatoare la ură de pe conturile echipelor.
Între timp, peste două milioane de comentarii au fost moderate în timpul fazei grupelor, inclusiv spam şi conţinut provenit de la boţi sau conturi false — o creştere de patru ori faţă de 2022.
„Ca parte a evoluţiei SMPS, serviciul colectează, de asemenea, probe pentru autorităţile de aplicare a legii”, a declarat FIFA.
„Au fost identificate peste 100 de cazuri care îndeplinesc criteriile legale necesare pentru întocmirea dosarelor judiciare împotriva celor implicaţi.”
Jucătorii olandezi Justin Kluivert, Quinten Timber şi Crysencio Summerville au fost victime ale abuzurilor rasiste online după ce au ratat loviturile de la 11 metri în înfrângerea la loviturile de departajare suferită în faţa Marocului în şaisprezecimile de finală.
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