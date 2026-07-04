FIFA a decis: La ce oră se joacă Anglia – Mexic

După discuţii foarte îndelungate, în special cu intervenţia Federaţiei Engleze, FIFA nu va modifica programul meciului dintre Anglia şi Mexic, programat pentru duminică seara la Ciudad de Mexico, adică la ora 03.00 dimineaţa în noaptea de duminică spre luni, ora României.

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Avansarea orei de începere a meciului (la ora 21.00, duminică seară) a fost luată în considerare din cauza riscurilor de fenomene meteorologice nefavorabile, în special de inundaţii. Această decizie ar putea fi, de asemenea, o consecinţă a incidentelor care au avut loc pe străzile din Mexico, săptămâna aceasta, după calificarea în optimile de finală.

Însă, luând în considerare schimbarea orei de începere a meciului, FIFA a intrat într-un adevărat cerc vicios, deoarece, în consecinţă, ora meciului Brazilia-Norvegia, programat la ora 23:00, ar fi putut fi, de asemenea, modificată.

Perspectiva de a devansa ora meciului nu i-a plăcut deloc selecţionerului mexican Javier Aguirre.

„Ar fi ca un pumn în stomac, pentru că ar trebui să schimbăm totul: programul, toată munca… Ne-am trezi cu şase ore mai puţin pentru pregătire. Nu-mi place deloc asta”, a declarat el pentru un post de televiziune mexican.