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FIFA a decis: La ce oră se joacă Anglia – Mexic

Radu Constantin Publicat: 4 iulie 2026, 11:43

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FIFA a decis: La ce oră se joacă Anglia – Mexic

Harry Kane, în Anglia - DR Congo - Profimedia Images

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După discuţii foarte îndelungate, în special cu intervenţia Federaţiei Engleze, FIFA nu va modifica programul meciului dintre Anglia şi Mexic, programat pentru duminică seara la Ciudad de Mexico, adică la ora 03.00 dimineaţa în noaptea de duminică spre luni, ora României.

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Avansarea orei de începere a meciului (la ora 21.00, duminică seară) a fost luată în considerare din cauza riscurilor de fenomene meteorologice nefavorabile, în special de inundaţii. Această decizie ar putea fi, de asemenea, o consecinţă a incidentelor care au avut loc pe străzile din Mexico, săptămâna aceasta, după calificarea în optimile de finală.

Însă, luând în considerare schimbarea orei de începere a meciului, FIFA a intrat într-un adevărat cerc vicios, deoarece, în consecinţă, ora meciului Brazilia-Norvegia, programat la ora 23:00, ar fi putut fi, de asemenea, modificată.

Perspectiva de a devansa ora meciului nu i-a plăcut deloc selecţionerului mexican Javier Aguirre.

„Ar fi ca un pumn în stomac, pentru că ar trebui să schimbăm totul: programul, toată munca… Ne-am trezi cu şase ore mai puţin pentru pregătire. Nu-mi place deloc asta”, a declarat el pentru un post de televiziune mexican.

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„Evident, ne vom conforma deciziei FIFA, dar nici mie, nici jucătorilor mei nu ne place această situaţie. Nu am fost consultat deloc. Cred că echipa naţională nu a mai jucat la prânz de 40 de ani, de la Cupa Mondială din 1986. FIFA organizează, decide şi eu mă voi conforma. Ne adaptăm, fără scuze, vom juca”, a adăugat el.

Conform regulamentului forului, şi în special articolului 6.9 din regulamentul Cupei Mondiale, FIFA îşi poate “rezerva dreptul de a anula, reprograma sau muta unul sau mai multe meciuri (sau întreaga ediţie a Cupei Mondiale FIFA 26) din orice motiv şi la propria sa discreţie, în special în caz de forţă majoră sau din motive legate de sănătate, siguranţă sau securitate”.

Într-un comunicat privind condiţiile meteorologice, FIFA “se angajează să protejeze sănătatea şi securitatea tuturor jucătorilor, arbitrilor, suporterilor, voluntarilor şi membrilor personalului.

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Riscurile legate de climă sunt evaluate în cadrul planificării globale a turneului şi gestionate în strânsă coordonare cu oraşele gazdă, autorităţile stadioanelor şi organismele naţionale”, precizează forul internaţional.

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