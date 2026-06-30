Franţa – Suedia LIVE VIDEO (00:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Mbappe, Dembele şi Olise, pregătiţi de spectacol

Franţa va întâlni Suedia în primul meci al zilei de miercuri din şaisprezecimile Campionatului Mondial. Partida va începe la ora 00:00 şi va fi exclusiv pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

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Franţa a ajuns în fazele eliminatorii după ce a terminat Grupa I cu maximum de puncte, după victorii cu Senegal (3-1), cu Irak (3-0) şi cu Norvegia (4-1).

Franţa – Suedia, în şaisprezecimi la Campionatul Mondial

De partea cealaltă, Suedia a terminat pe locul 3 în Grupa F, după Olanda şi Japonia, echipe care au fost deja eliminate din competiţie. Nordicii au obţinut un singur succes în grupe, 5-1 cu Tunisia.

Aceasta va fi prima întâlnire dintre Franţa şi Suedia la un Campionat Mondial. Restul de 23 de meciuri au adus 12 victorii ale Franţei, 6 victorii ale Suediei şi 5 egaluri.

Învingătoarea dintre Franţa şi Suedia va juca în faza optimilor cu Paraguay, după ce sud-americanii au reuşit surpriza turneului şi au eliminat Germania, la penalty-uri.