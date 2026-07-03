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Ghinionistul Mondialului! Şi-a dat al doilea autogol la acest turneu final și a egalat un record nedorit

Daniel Işvanca Publicat: 3 iulie 2026, 22:33

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Ghinionistul Mondialului! Şi-a dat al doilea autogol la acest turneu final și a egalat un record nedorit

Cadru din Australia - Egipt / Profimedia

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Mohamed Hany a fost ghinionistul serii în duelul din șaisprezecimile Campionatului Mondial, dintre Australia și Egipt. Fotbalistul celor de la Al Ahly și-a înscris în proprie poartă.

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Scorul era 1-0 în favoarea Egiptului, dar momentul nefericit a schimbat soarta disputei, australienii având moralul ridicat după acest moment în defensiva „faraonilor”.

Mohamed Hany, autogol în Australia – Egipt

Mohamed Hany a fost iarăși lovit de ghinion la Campionatul Mondial. Fotbalistul legitimat la Al Ahly și-a înscris pentru a doua oară la acest turneu final în proprie poartă.

Acesta a deviat nefericit în urma unei lovituri libere și a egalat un record nedorit. A devenit abia al doilea fotbalist din istoria Cupei Mondiale care înscrie două autogoluri la un turneu final. Ivan Vutsov a mai reușit asta, în 1966.

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