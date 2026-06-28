Impactul teribil pe care zborurile lui Gianni Infantino îl au asupra climei

A efectuat şi câteva călătorii mai scurte – în 22 iunie, avionul a zburat 92 de mile (148 km) de la Philadelphia la Aeroportul Teterboro din New Jersey.

Infantino nu a asistat la un meci acolo, dar a fost intervievat în dimineaţa următoare la studioul Fox News din vecinătatea New York-ului, înainte de a pleca cu avionul pentru a urmări meciurile din Boston şi Toronto mai târziu în aceeaşi zi.

Cea mai lungă zi de călătorie a sa – fără a include zborurile de noapte – a fost 15 iunie, când a zburat peste 2.700 de mile (4.000 km) de-a lungul Statelor Unite, de la Miami la Seattle, pentru a urmări meciul dintre Belgia şi Egipt. Apoi a călătorit aproximativ 960 de mile (1.545 km) spre sud, până la Los Angeles, unde a asistat seara la meciul dintre Iran şi Noua Zeelandă.

O altă zi importantă de călătorie a fost 26 iunie, când avionul a decolat din Miami, a făcut o scurtă escală la Dallas, apoi a continuat spre Seattle, unde Infantino a fost fotografiat la meciul Egipt – Iran.

Avionul a plecat din Seattle la aproximativ cinci ore după sosire, parcurgând încă 2.700 de mile (4.345 km) până la Miami, unde a aterizat în dimineaţa următoare.

Infantino a urmărit a 24-a şi ultima sa partidă din faza grupelor la Miami a doua zi, unde Portugalia a jucat împotriva Columbiei.

Analiza BBC arată că, în total, avionul privat a parcurs cel puţin 31.144 mile (50.122 km) şi a petrecut peste 66 de ore în aer între începutul turneului şi data de 27 iunie.

Cât înseamnă asta în termeni de emisii?

Călătoria cu avionul privat este, de obicei, cea mai poluantă modalitate de a călători, generând gaze cu efect de seră care încălzesc atmosfera, contribuind la încălzirea globală şi la schimbările climatice.

Gulfstream G650ER, avionul pe care se crede că îl foloseşte Infantino, are un consum mediu de combustibil de aproximativ 1.817 litri pe oră – ceea ce înseamnă că deplasările sale din faza grupelor au generat aproximativ 516 tone de echivalent dioxid de carbon (CO2e), conform conversiilor privind gazele cu efect de seră ale guvernului britanic.

Cifra finală exprimată în echivalent CO₂ include estimări privind emisiile directe de CO₂ şi alte gaze şi este ajustată pentru a include efectele climatice indirecte ale aviaţiei.

Emisiile medii anuale globale de gaze cu efect de seră pentru o persoană sunt de 6,56 t CO₂e, conform datelor UE.

Prin urmare, se estimează că deplasările lui Infantino au generat, în puţin peste două săptămâni, o cantitate de CO2e echivalentă cu cea pe care aproximativ 78 de persoane ar putea-o produce într-un an calendaristic.