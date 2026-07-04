Lionel Messi, apariţie şocantă după victoria dramatică din şaisprezecimi! Ce i s-a întâmplat superstarului

Lionel Messi (39 de ani) a apărut cu un cucui în frunte la interviurile de după victoria dramatică a Argentinei contra Capului Verde, cu 3-2, din şaisprezecimile Campionatului Mondial, turneu final transmis exclusiv în România în Universul Antena.

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În timpul meciului care s-a văzut în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, Messi s-a lovit cu capul de genunchiul unui fundaş al Capului Verde. Aşa s-a ales cu acel cucui. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

Lionel Messi a apărut cu un cucui în frunte după Argentina – Capul Verde 3-2

Messi şi-a păstrat intactă seria de meciuri în care marchează la Campionatul Mondial 2026. În prezent e golgheterul competiţiei, cu 7 reuşite. Pe locul 2 în clasamentul golgheterilor e Kylian Mbappe, cu 6 reuşite. Urmează Harry Kane şi Erling Haaland, ambii cu câte 5 goluri.

Messi a marcat şi în ultimul meci din grupă, cu Iordania, 3-1 pentru “pume”, partidă în care selecţionerul Scaloni l-a menajat. L-a introdus atunci în minutul 60, în locul lui Lautaro Martinez, iar căpitanul Argentinei a înscris din lovitură liberă, în minutul 80.

Lisandro Martinez îl consideră pe Messi nu numai cel mai bun fotbalist din istorie, ci şi cel mai mare sportiv all-time.