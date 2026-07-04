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Lionel Messi, apariţie şocantă după victoria dramatică din şaisprezecimi! Ce i s-a întâmplat superstarului

Bogdan Stănescu Publicat: 4 iulie 2026, 11:17

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Lionel Messi, apariţie şocantă după victoria dramatică din şaisprezecimi! Ce i s-a întâmplat superstarului
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Lionel Messi, în timpul meciului cu Capul Verde / Profimedia Images

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Lionel Messi (39 de ani) a apărut cu un cucui în frunte la interviurile de după victoria dramatică a Argentinei contra Capului Verde, cu 3-2, din şaisprezecimile Campionatului Mondial, turneu final transmis exclusiv în România în Universul Antena.

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În timpul meciului care s-a văzut în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, Messi s-a lovit cu capul de genunchiul unui fundaş al Capului Verde. Aşa s-a ales cu acel cucui. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

Lionel Messi a apărut cu un cucui în frunte după Argentina – Capul Verde 3-2

Messi şi-a păstrat intactă seria de meciuri în care marchează la Campionatul Mondial 2026. În prezent e golgheterul competiţiei, cu 7 reuşite. Pe locul 2 în clasamentul golgheterilor e Kylian Mbappe, cu 6 reuşite. Urmează Harry Kane şi Erling Haaland, ambii cu câte 5 goluri.

Messi a marcat şi în ultimul meci din grupă, cu Iordania, 3-1 pentru “pume”, partidă în care selecţionerul Scaloni l-a menajat. L-a introdus atunci în minutul 60, în locul lui Lautaro Martinez, iar căpitanul Argentinei a înscris din lovitură liberă, în minutul 80.

Lisandro Martinez îl consideră pe Messi nu numai cel mai bun fotbalist din istorie, ci şi cel mai mare sportiv all-time.

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Lionel Messi a apărut cu un cucui după meciul cu Capul Verde / captura X
Lionel Messi a apărut cu un cucui după meciul cu Capul Verde

Lionel Messi, gol în fiecare meci de până acum de la Campionatul Mondial 2026

“Leo Messi este un exemplu uriaș, pentru că a trecut prin foarte multe de-a lungul carierei sale. A suferit înfrângeri, a fost pus la încercare de multe ori, însă nu a renunțat niciodată.

Astăzi are 39 de ani și continuă să lupte pe teren. A câștigat tot ce se putea câștiga și nu mai are absolut nimic de demonstrat.

Este cel mai mare sportiv din istorie, nu doar cel mai bun fotbalist. Este ceva incredibil.

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Iar pentru noi, cei care venim din urmă, cum am putea să nu continuăm să luptăm dacă cel mai mare din toate timpurile joacă în continuare cu aceeași pasiune? Trebuie să-i urmăm exemplul și să mergem pe același drum”, a declarat Lisandro Martinez despre colegul său, după victoria dramatică a Argentinei, în urma celor două reprize de prelungiri, contra Capului Verde.

 

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Este Capul Verde cea mai frumoasă poveste de la Cupa Mondială?
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