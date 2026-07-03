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Luis de la Fuente, cerinţă specială după victoria Spaniei cu Austria: “Trebuie să-i recunoască valoarea”

Mihai Alecu Publicat: 3 iulie 2026, 1:05

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Luis de la Fuente, cerinţă specială după victoria Spaniei cu Austria: Trebuie să-i recunoască valoarea

Luis de la Fuente, cuvinte de laudă după Spania - Austria. Foto: Gettyimages

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Spania a reuşit calificarea în optimile de finală ale Cupei Mondiale după victoria clară obţinută cu Austria, 3-0, iar Luis de la Fuente a vorbit despre evoluţia avută de elevii săi, care acum vor da piept cu învingătoarea duelului dintre Portugalia şi Croaţia.

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Ibericii au avut o primă repriză în care au dominat clar şi puteau să marcheze în mai multe rânduri, dar în cele din urmă au reuşit să se desprindă în partea secundă. Reuşitele au fost semnate de Oyarzabal (x2) şi Pedro Porro.

Ce spune Luis de la Fuente după victoria Spaniei cu Austria

Selecţionerul naţionalei Spaniei a fost extrem de mulţumit de modul în care echipa sa a arătat la duelul cu Austria şi a ţinut să menţioneze influenţa pe care Mikel Oyarzabal o are în jocul lusitanilor, atacant care a punctat în două rânduri în victoria clară, cu 3-0, din 16-mi.

“Am fost aproape perfecţi astăzi. Putem să ne îmbunătăţim, dar am avut chiar o evoluţie foarte bună. Ştim că acum sunt meciurile mari. Echipele mari îşi arată valoarea când trebuie. Le cunoaştem bine şi pe Portugalia şi pe Croaţia. Ambele sunt echipe bune. Oricare ar câştiga, noi suntem nerăbdători de duel. Mikel Oyarzabal e fantastic. E subapreciat. Fanii trebuie să-i recunoască valoarea”, a spus Luis de la Fuente conform celor de la Sport.es.

Spania a ajuns la 33 de meciuri fără victorie în toate competiţiile

Ultimul eşec într-un meci oficial pe care Spania l-a avut este în 2023, atunci când ibericii erau învinşi de Scoţia, 2-0. De atunci şi până în prezent elevii lui Luis de la Fuente au 33 de partide fără eşec.

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Desigur, mai este înfrângerea de la loviturile de departajare cu Portugalia, în finala Nations League, naţională pe care ar putea să o întâlnească şi în faza următoare a competiţiei.

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