Mauricio Pochettino, în al nouălea cer după ce a calificat SUA în optimi: „Este extraordinar să trăiești o asemenea experiență”

Pentru a doua oară în istoria ei, SUA a obținut o victorie în fazele eliminatorii la Cupa Mondială și s-a calificat în faza optimilor, după succesul cu scorul de 2-0 în fața Bosniei.

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Balogun și Tillman au fost cei care au adus calificarea pentru succesul selecționatei antrenate de Mauricio Pochettino, care a fost încântat dpă fluierul final.

Mauricio Pochettino: „Orice este posibil”

SUA va juca în optimile de finală de la Campionatul Mondial, iar această calificare a venit după un succes destul de lejer în fața Bosniei, în ciuda faptului că echipa a jucat în inferioritate numerică din minutul 64.

„Extrem de mândru! Jucătorii merită toate laudele pentru modul în care au luptat împotriva unei echipe foarte bune și extrem de dificile. Tot ce pot spune este că sunt foarte, foarte mândru de fotbaliștii mei, de întregul staff și de acești fani minunați, care au fost din nou incredibili astăzi. Este extraordinar să trăiești o asemenea experiență.

Că a fost incredibil. Malik este un jucător fabulos, plin de talent, care face o treabă fantastică. Însă nu este vorba doar despre el, ci despre întreaga echipă, despre tot grupul. Asta este minunat. Acum trebuie să ne recuperăm fizic și să ne concentrăm pe meciul de la Seattle.