Mauricio Pochettino, în al nouălea cer după ce a calificat SUA în optimi: „Este extraordinar să trăiești o asemenea experiență”

Pentru a doua oară în istoria ei, SUA a obținut o victorie în fazele eliminatorii la Cupa Mondială și s-a calificat în faza optimilor, după succesul cu scorul de 2-0 în fața Bosniei.
Balogun și Tillman au fost cei care au adus calificarea pentru succesul selecționatei antrenate de Mauricio Pochettino, care a fost încântat dpă fluierul final.
Mauricio Pochettino: „Orice este posibil”
SUA va juca în optimile de finală de la Campionatul Mondial, iar această calificare a venit după un succes destul de lejer în fața Bosniei, în ciuda faptului că echipa a jucat în inferioritate numerică din minutul 64.
„Extrem de mândru! Jucătorii merită toate laudele pentru modul în care au luptat împotriva unei echipe foarte bune și extrem de dificile. Tot ce pot spune este că sunt foarte, foarte mândru de fotbaliștii mei, de întregul staff și de acești fani minunați, care au fost din nou incredibili astăzi. Este extraordinar să trăiești o asemenea experiență.
Că a fost incredibil. Malik este un jucător fabulos, plin de talent, care face o treabă fantastică. Însă nu este vorba doar despre el, ci despre întreaga echipă, despre tot grupul. Asta este minunat. Acum trebuie să ne recuperăm fizic și să ne concentrăm pe meciul de la Seattle.
Cred că asta a fost ceea ce ne-am dorit încă de la început: să creăm și să consolidăm o cultură a dorinței de a lupta pe teren, nu doar să privim fotbalul ca pe un simplu spectacol. Suntem extrem de competitivi și sunt foarte bucuros pentru că a fost greu, mai ales după eliminarea lui Balogun. În acel moment le-am transmis că trebuie să fim o adevărată echipă, să demonstrăm asta, iar în ochii jucătorilor am văzut că erau pregătiți să intre pe teren și să dea lupta decisivă. Este minunat. Indiferent de ce se va întâmpla, acești băieți lasă o moștenire importantă în această țară, iar alături de acești fani minunați, orice este posibil. De ce nu noi? De ce nu am fi noi aceia?”, a spus Mauricio Pochettino.
Malik Tillman: „Suntem mereu acolo unii pentru ceilalți”
„Sincer, mi-au trecut multe gânduri prin minte. Sigur, exersăm mult astfel de execuții la antrenamente… Și, deși nu știi niciodată când se va ivi momentul într-un meci, mă bucur că astăzi s-a întâmplat. Am fost pregătit, m-am simțit încrezător și sunt fericit că mingea a intrat în poartă.
Cred că asta arată caracterul nostru. Am mai spus-o de multe ori, suntem mereu acolo unii pentru ceilalți, indiferent de situație, iar astăzi cred că am demonstrat-o din nou.
În primul rând trebuie să ne bucurăm de acest moment, iar apoi, desigur, vrem să mergem cât mai departe în competiție. Nu va fi un meci ușor, dar îi vom analiza, ne vom pune la punct tactica și sperăm să continuăm pe același drum. Vă mulțumesc!”.
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