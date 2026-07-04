Meciul Mexic – Anglia poate fi reprogramat! Selecționerul Javier Aguirre a răbufnit: „Ar fi ca un pumn în stomac”

Oficialii FIFA iau în calcul reprogramarea meciului Mexic – Anglia, din optimile Campionatului Mondial, competiție care se vede în direct în Universul Antena. În momentul de față, partida ar trebui să se dispute luni, de la ora 03:00, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

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Totuși, reprezentanții FIFA iau în calcul reprogramarea partidei pentru duminică seară, de la ora 21:00. Această idee a venit ca urmare a prognozei meteo din Mexico City. Concret, la ora programării inițiale sunt anunțate furtuni care ar putea opri partida, așa cum s-a întâmplat în cazul meciului Franța – Irak, din faza grupelor.

FIFA ia în calcul reprogramarea meciului Mexic – Anglia

Selecționerul Mexicului, Javier Aguirre, a răbufnit la aflarea acestei vești. Tehnicianul a explicat că o astfel de decizie ar veni ca un „pumn în stomac” pentru elevii săi.

Totuși, Aguirre, a dat de înțeles că nu va protesta, în situația în care ora de disputare a meciului va fi modificată.

„Ar fi ca un pumn în stomac, pentru că totul s-ar schimba, planul de joc, totul. Nu că se aruncă totul la gunoi, dar aproape, pentru că vorbim despre o diferență de șase ore. Nu-mi place deloc, dar evident că va trebui să ne conformăm cu ce va decide FIFA.