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Mo Salah a revenit la antrenamente, înainte de Australia – Egipt

Dan Roșu Publicat: 1 iulie 2026, 14:01

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Mo Salah a revenit la antrenamente, înainte de Australia – Egipt

Mo Salah, în tricoul Egiptului - Getty Images

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Mohamed Salah şi-a reluat antrenamentele marţi, participând la o parte din sesiunea echipei, în cadrul recuperării după o entorsă la ischiogambieri. Această revenire sporeşte speranţele că va fi apt să joace în meciul de vineri din 16-imile Cupei Mondiale împotriva Australiei (ora 22:00, la Dallas).

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Salah a fost înlocuit în timpul remizei Egiptului cu Iranul, scor 1-1, în ultimul meci din Grupa G, ceea ce ridică îndoieli cu privire la disponibilitatea sa pentru partida de la Dallas.

Mo Salah a revenit la antrenamente, înainte de Australia – Egipt

Fotografiile publicate pe pagina de Facebook a Asociaţiei Egiptene de Fotbal îl arată pe Salah zâmbitor pe terenul de antrenament din Spokane, Oregon, unde Egiptul se pregăteşte pentru meciul împotriva Australiei.

Echipa a însoţit imaginile cu următoarea descriere: “Regele s-a întors”. Revenirea lui Salah este un impuls binevenit pentru Egipt, care s-a calificat în 16-imi pentru prima dată după ce a terminat pe locul doi în grupă cu cinci puncte, în spatele Belgiei, câştigătoare a grupei, la golaveraj.

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Atacantul în vârstă de 34 de ani a jucat un rol esenţial în campania Egiptului, contribuind cu un gol şi oferind două pase decisive.

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