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„Mourinho mi-a trimis un mesaj” Dezvăluirea făcută de omul care a provocat palpitații Argentinei la Mondial

Sebastian Ujica Publicat: 5 iulie 2026, 10:45

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Mourinho mi-a trimis un mesaj” Dezvăluirea făcută de omul care a provocat palpitații Argentinei la Mondial

Jose Mourinho / Profimedia

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Pe lângă Vozinha, cel care a ajuns faimos în întreaga lume după ce a apărat poarta Insulelor Capului Verde la Mondial, un alt star al naționalei africane a fost Sidny Lopez Cabral. Jucătorul de 23 de ani ajuns înainte de turneul final la Trazbonspor în Turcia a avut prestații incredibile în fața Spaniei, Uruguay-ului și Argentinei.

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În partida din 16-imi cu Argentina, Lopez Cabral a egalat în prelungiri cu o execuție fabuloasă! Vezi aici golul marcat de Sidny Lopes Cabral la partida cu Argentina

Mesaj de la Mourinho

Neînvinsă în 90 de minute la Campionatul Mondial, Insulele Capului Verde a părăsit competiția dramatic, în prelungiri contra deținătoarei trofeului. După meciul cu Argentina, Sidny Lopez Cabral a dezvăluit că unul dintre cele mai surprinzătoare mesaje primite după egalul din primul meci, 0-0 cu Spania, a fost primit de la Jose Mourinho!

„Mourinho mi-a trimis un mesaj după partidele cu Spania și Uruguay: Felicitări! Continuă așa, crezi în tine însuți” a spus Lopez Cabral, cel care a părăsit-o pe Benfica în această vară pe ușa din dos. Tocmai după un meci cu Real Madrid, noua echipă a lui Mourinho. Atunci, Lopez Cabral i-a cerut tricoul lui Vinicius la finalul acelui meci de poveste, cu scandalul de rasism cu Prestianni. Lopez Cabral a devenit în urma acelui moment indezirabil la clubul portughez.

Lopez Cabral a petrecut 6 luni sub comanda lui Mourinho la Benfica, perioadă în care a jucat 8 meciuri și a înscris un gol.

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