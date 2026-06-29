O persoană a murit într-un schimb de focuri la un „fan zone” a Cupei Mondiale din California

O persoană a fost ucisă şi o alta rănită grav duminică într-un schimb de focuri la un loc de distracţie popular din San Jose, California, care găzduia o „zonă pentru suporteri” a Cupei Mondiale unde se transmiteau meciurile, a anunţat poliţia, citată de Reuters.
La momentul schimbului de focuri nu se transmitea niciun meci din Cupa Mondială, singurul meci al zilei din cadrul turneului încheindu-se în jurul orei 14:00, ora locală (21:00 – GMT).
„Una dintre victime a fost declarată decedată la faţa locului. A doua victimă a fost transportată la un spital local cu leziuni care îi pun viaţa în pericol”, a declarat poliţia din San Jose într-o postare pe platforma de socializare X.
„Acest incident este investigat ca omucidere. Mai multe străzi din zonă sunt închise.”
Incidentul a avut loc în San Pedro Square, unul dintre numeroasele locuri din zona Golfului San Francisco unde s-au adunat mulţimi uriaşe pentru „petreceri de vizionare” animate, în cadrul cărora se difuzează meciurile Cupei Mondiale pe ecrane uriaşe.
Bay Area a găzduit până acum cinci meciuri din Cupa Mondială.
Un jurnalist Reuters prezent la faţa locului a observat o prezenţă masivă a forţelor de ordine, numeroase maşini de poliţie şi o persoană pe o targă, parţial acoperită cu un cearşaf alb, care era transportată de urgenţă din zonă de către persoane în uniformă.
Locul incidentului a fost izolat, iar majoritatea barurilor din zonă au fost închise după incident.
O agentă de securitate, care a refuzat să-şi dezvăluie numele deoarece nu era autorizată să vorbească cu presa, a declarat că a văzut persoana rănită în stare de suferinţă.
„Persoana încă gemea şi se văita. Avea sânge în jurul gâtului şi în partea superioară a spatelui”, a spus ea. „Poliţia discuta cu personalul de securitate şi cu câţiva martori.”
În Bay Area există câteva zeci de zone dedicate suporterilor.
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