O persoană a murit într-un schimb de focuri la un „fan zone” a Cupei Mondiale din California

O persoană a fost ucisă şi o alta rănită grav duminică într-un schimb de focuri la un loc de distracţie popular din San Jose, California, care găzduia o „zonă pentru suporteri” a Cupei Mondiale unde se transmiteau meciurile, a anunţat poliţia, citată de Reuters.

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La momentul schimbului de focuri nu se transmitea niciun meci din Cupa Mondială, singurul meci al zilei din cadrul turneului încheindu-se în jurul orei 14:00, ora locală (21:00 – GMT).

„Una dintre victime a fost declarată decedată la faţa locului. A doua victimă a fost transportată la un spital local cu leziuni care îi pun viaţa în pericol”, a declarat poliţia din San Jose într-o postare pe platforma de socializare X.

„Acest incident este investigat ca omucidere. Mai multe străzi din zonă sunt închise.”

Incidentul a avut loc în San Pedro Square, unul dintre numeroasele locuri din zona Golfului San Francisco unde s-au adunat mulţimi uriaşe pentru „petreceri de vizionare” animate, în cadrul cărora se difuzează meciurile Cupei Mondiale pe ecrane uriaşe.