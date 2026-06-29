Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | O persoană a murit într-un schimb de focuri la un „fan zone” a Cupei Mondiale din California

O persoană a murit într-un schimb de focuri la un „fan zone” a Cupei Mondiale din California

Radu Constantin Publicat: 29 iunie 2026, 10:20

Comentarii
O persoană a murit într-un schimb de focuri la un fan zone” a Cupei Mondiale din California
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

O persoană a fost ucisă şi o alta rănită grav duminică într-un schimb de focuri la un loc de distracţie popular din San Jose, California, care găzduia o „zonă pentru suporteri” a Cupei Mondiale unde se transmiteau meciurile, a anunţat poliţia, citată de Reuters.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La momentul schimbului de focuri nu se transmitea niciun meci din Cupa Mondială, singurul meci al zilei din cadrul turneului încheindu-se în jurul orei 14:00, ora locală (21:00 – GMT).

„Una dintre victime a fost declarată decedată la faţa locului. A doua victimă a fost transportată la un spital local cu leziuni care îi pun viaţa în pericol”, a declarat poliţia din San Jose într-o postare pe platforma de socializare X.

„Acest incident este investigat ca omucidere. Mai multe străzi din zonă sunt închise.”

Incidentul a avut loc în San Pedro Square, unul dintre numeroasele locuri din zona Golfului San Francisco unde s-au adunat mulţimi uriaşe pentru „petreceri de vizionare” animate, în cadrul cărora se difuzează meciurile Cupei Mondiale pe ecrane uriaşe.

Reclamă
Reclamă

Bay Area a găzduit până acum cinci meciuri din Cupa Mondială.

Un jurnalist Reuters prezent la faţa locului a observat o prezenţă masivă a forţelor de ordine, numeroase maşini de poliţie şi o persoană pe o targă, parţial acoperită cu un cearşaf alb, care era transportată de urgenţă din zonă de către persoane în uniformă.

Locul incidentului a fost izolat, iar majoritatea barurilor din zonă au fost închise după incident.

Căldura extremă a făcut victime în România: 2 persoane s-au înecat, iar un cioban s-a stins după ore în soareCăldura extremă a făcut victime în România: 2 persoane s-au înecat, iar un cioban s-a stins după ore în soare
Reclamă

O agentă de securitate, care a refuzat să-şi dezvăluie numele deoarece nu era autorizată să vorbească cu presa, a declarat că a văzut persoana rănită în stare de suferinţă.

„Persoana încă gemea şi se văita. Avea sânge în jurul gâtului şi în partea superioară a spatelui”, a spus ea. „Poliţia discuta cu personalul de securitate şi cu câţiva martori.”

În Bay Area există câteva zeci de zone dedicate suporterilor.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Lionel Messi e primul jucător care înscrie în 7 meciuri consecutive la Mondiale. Va marca şi cu Capul Verde?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Subiecte la limba română de la Bac 2026 și bareme de corectare. Bacovia la real, Arghezi la uman
Observator
Subiecte la limba română de la Bac 2026 și bareme de corectare. Bacovia la real, Arghezi la uman
Produsul românesc care l-a cucerit total pe Alibek Aliev. Transferat de la CFR Cluj, atacantul lui Bergodi recunoaște: ”E și foarte periculos”
Fanatik.ro
Produsul românesc care l-a cucerit total pe Alibek Aliev. Transferat de la CFR Cluj, atacantul lui Bergodi recunoaște: ”E și foarte periculos”
12:06

FCSB și Dinamo pot primi o veste uriașă! Răsturnare de situațe privind Arena Națională
11:57

S-a aflat ce echipă a vrut să-l transfere pe Florin Tănase. Nu este din China
11:33

Germania – Paraguay (LIVE VIDEO, 23:30, Antena 1 și AntenaPLAY). Nemții revin în fazele eliminatorii după 12 ani
11:30

Un club legendar din Italia se bate cu Liverpool pentru transferul lui Andrei Rațiu
11:04

Cristi Chivu vrea să transfere de la noua echipă a lui Darius Olaru. Inter are concurență pentru semnătura sa
10:55

Un portar cu două titluri de campion a semnat în Liga 1
Vezi toate știrile
1 Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor 2 Răspunsul lui Eddy Gnahore la oferta FCSB. A decis transferul 3 Mihai Rotaru a primit o ofertă pentru Assad Al Hamlawi. Ce salariu i s-a propus și cât a solicitat patronul Craiovei 4 Anderson Ceara, la altă forță din Liga 1! Anunț fabulos făcut de rivala FCSB: „Undeva la 500-600.000 de euro” 5 Fără Denis Drăguș! Acesta e atacantul pe care Gigi Becali dorește să-l aducă la FCSB. A marcat de 13 ori sezonul trecut 6 S-a aflat cine este atacantul pe care îl transferă Dinamo!
Citește și
Cele mai citite
Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelorCum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor
Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul românIstvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român
Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!
Cel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSBCel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSB