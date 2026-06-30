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Patru concluzii după Germania – Paraguay 1-1, 3-4 d.l.d: Îngropați clișeele despre nemți!

Ionuţ Axinescu Publicat: 30 iunie 2026, 3:30

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Patru concluzii după Germania – Paraguay 1-1, 3-4 d.l.d: Îngropați clișeele despre nemți!

Julian Nagelsmann, în timpul meciului Germania - Paraguay / Profimedia

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1. Ești sigur că i-ai bătut pe nemți doar când îi vezi în autocar. Când joacă prost, germanii ajung în finală. Pe deasupra, câștigă mereu la loviturile de departajare. Ei bine, oficial e timpul să îngropăm toate aceste clișee, pentru că Germania pe care o știam noi nu mai e. „Die Mannschaft” a ajuns la al treilea Mondial consecutiv ratat și și-a pierdut spiritul acela care a dus-o cândva spre patru trofee și alte patru finale.

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2. Gustavo Alfaro, selecționerul Paraguayului, e un tip pasionat de filosofie, cu porniri de intelectual fin, care pe la conferințele de presă recomandă cărți și citează din Aristotel și Machiavelli, cel care a scris „Principele”, nu influencerul. Paradoxal, echipa lui nu e deloc boemă. Dimpotrivă, e pragmatică, orientată spre suferință. La un moment dat, sud-americanii aveau trei, poate patru linii de apărare în fața porții lui Gill și așa au reușit să-i blocheze pe nemți timp de 120 de minute.

3. Nouă jucători din primul 11 paraguayan evoluează în afara Europei, semn că ora exactă nu se dă neapărat aici, pe continentul nostru. Mai mult, jucătorii paraguayeni nu-s deloc „prieteni” cu platformele specializate de transferuri, unde valorează puțin. Nici măcar nu joacă spectaculos, dar argumentul lor suprem e că își dau inimile pentru fiecare palmă de gazon. Cu devotament și ghidați de un selecționer hârșit, de 63 de ani, paraguayenii au pus cruce drumului Germaniei la Cupa Mondială.

4. Aveți două minute să discutăm despre Julian Nagelsmann? Actualul selecționer al Germaniei, o țară care odinioară îndemna la eleganță în teren și în afara lui, stă rău cu nervii și uneori e mojic. Poate că i s-ar ierta aceste defecte, dacă ar fi un tehnician iscusit. Așa ne „păcălise” Julian acum câțiva ani, cu tinerețea lui și cu abilitatea de a se folosi de laptop. Cu cât trec anii, cu atât pare mai mult un tânăr foarte norocos, care a ars etape și a luat locul unora care chiar se pricep.

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