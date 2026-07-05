Reacţia lui Donald Trump, după controversa uriaşă de la Campionatul Mondial: “Mulţumesc, FIFA”

Sancţiunea de un meci a lui Folarin Balogun a fost suspendată duminică de FIFA, ceea ce îi permite atacantului american să joace luni în meciul din optimile de finală ale Cupei Mondiale, dintre Statele Unite şi Belgia. Partida va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, de la ora 03:00.
Balogun, care conduce clasamentul marcatorilor echipei americane cu trei goluri, a primit un cartonaş roşu pentru că a călcat pe piciorul bosniacului Tarik Muharemović în victoria cu 2-0 din 16-imi, disputată miercuri.
Reacţia lui Donald Trump, după controversa uriaşă de la Campionatul Mondial
„Punerea în aplicare a suspendării este suspendată pentru o perioadă de probă de un an”, a anunţat FIFA duminică. „Dacă Folarin Balogun comite o altă abatere de natură şi gravitate similare în timpul perioadei de probă, suspendarea va fi revocată, iar sancţiunea va fi aplicată fără a aduce atingere oricărei sancţiuni suplimentare impuse pentru noua abatere.”
Cartonaşul roşu primit de Balogun şi suspendarea sa pentru meciul din optimile de finală au reprezentat una dintre cele mai controversate şi cu cele mai grave consecinţe decizii ale Cupei Mondiale, care abia acum va fi cu siguranţă egalată de hotărârea care îi permite să joace.
Printre cele trei goluri marcate de Balogun s-a numărat şi cel care a adus SUA în avantaj împotriva Bosniei. El l-a egalat pe Landon Donovan din 2010 la numărul de goluri marcate de un jucător american la Cupa Mondială, situându-se pe locul al doilea, după cele patru goluri ale lui Bert Patenaude de la prima ediţie a turneului, din 1930.
Într-o postare pe reţelele sociale, preşedintele Donald Trump a lăudat decizia FIFA. „Mulţumesc FIFA pentru că a făcut ceea ce era corect şi a reparat o mare nedreptate!”, a scris preşedintele Trump.
Statele Unite, ţara gazdă, încearcă să ajungă în sferturile de finală pentru prima dată după 2002. Americanii au fost eliminaţi în optimile de finală de Ghana în 2010, de Belgia în 2014 şi de Olanda în 2022. În 2006 nu au reuşit să treacă de faza grupelor, iar în 2018 nu s-au calificat la turneu.
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