Reţea de pariuri ilegale în valoare de 300 de milioane de dolari

Poliţia din Taiwan a anunţat că a destructurat o reţea importantă de pariuri sportive online ilegale care opera în contextul Cupei Mondiale din 2026. Potrivit autorităţilor, s-au înregistrat pariuri în valoare de aproape 300 de milioane de dolari, relatează AFP.

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Deşi Taiwanul nu s-a calificat la Cupa Mondială, mulţi locuitori ai insulei sunt totuşi pasionaţi de sport şi iubitori de fotbal.

O reţea de 300 de milioane de dolari

Secţia a patra de poliţie din oraşul Tainan a anunţat miercuri că a efectuat o percheziţie într-o locuinţă. În urma acesteia, opt persoane au fost reţinute, iar autorităţile precizează că au fost confiscate echipamente informatice, telefoane mobile, registre şi sume de bani în numerar.

Cinci din cele opt persoane veniseră din Hong Kong şi Macao cu vize de turist pentru a participa la această operaţiune de pariuri pe Cupa Mondială. Reţeaua ar fi încasat aproape 10 miliarde de dolari taiwanezi (313 milioane de dolari americani) din pariurile pe meciurile competiţiei, a precizat poliţia.

Organizatorii închiriaseră acest imobil de cinci etaje pe durata turneului.