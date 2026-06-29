Selecţionerul Coreei de Sud a primit ameninţări cu moartea după eliminarea în faza grupelor Cupei Mondiale

Cupa Mondială a Coreei de Sud s-a încheiat în faza grupelor, după o înfrângere cu 1-0 în faţa Africii de Sud. Această eliminare a stârnit indignare în ţară, escaladând chiar şi la ameninţări cu moartea la adresa selecţionerului Hong Myung-bo.

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Nereuşind să se califice printre cele mai bune echipe de pe locul trei, Războinicii Taeguk s-au întors deja acasă, stârnind indignare în ţară. Antrenorul Hong Myung-bo se confruntă cu critici intense, uneori i se interzice să intre în anumite magazine şi a demisionat deja din funcţie, informează lequipe.fr.

Furia a escaladat însă, deoarece poliţia sud-coreeană a deschis o anchetă privind “ameninţările cu moartea”, relatează Radio Seul. Un utilizator de internet ar fi postat online pe 28 iunie un mesaj în care pretindea că este cetăţean american şi îşi anunţa intenţia de a-l ucide pe antrenorul echipei naţionale la sosirea acestuia pe aeroportul Incheon. Site-ul web, împreună cu alte câteva locaţii, a fost plasat sub supraveghere, iar poliţia lucrează activ pentru a identifica suspectul.

Situaţia ilustrează perfect toate tensiunile care au înconjurat echipa naţională a Coreei de Sud în ultimii ani. Hong Myung-bo a preluat echipa în iulie 2024, recuperând o poziţie pe care o deţinuse anterior timp de 19 meciuri între 2013 şi 2014, până la eliminarea lor în faza grupelor Cupei Mondiale din 2014.

Această numire a stârnit îndoieli publice cu privire la transparenţa procesului de recrutare al Asociaţiei Coreene de Fotbal. Revenirea lui Hong a venit şi după un mandat dificil al lui Jürgen Klinsmann în acest rol, marcat de rivalităţi interne şi rezultate slabe.