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Selecționerul Portugaliei, anunț despre Cristiano Ronaldo, înaintea meciului „de foc” cu Croația de la Mondial: „Copilăresc”

Viviana Moraru Publicat: 1 iulie 2026, 9:06

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Selecționerul Portugaliei, anunț despre Cristiano Ronaldo, înaintea meciului de foc” cu Croația de la Mondial: Copilăresc”

Cristiano Ronaldo, la Campionatul Mondial/ Profimedia

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Selecționerul Portugaliei, Roberto Martinez, a oferit declarații despre Cristiano Ronaldo, înaintea meciului „de foc” cu Croația. Partida din optimile Campionatului Mondial va avea loc vineri, de la ora 02:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

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După remiza cu Columbia, scor 0-0, din ultima etapă a grupei, Cristiano Ronaldo a primit un nou val de critici. Acesta a jucat în nota echipei, având puține șanse de a marca în fața sud-americanilor.

Selecționerul Portugaliei, anunț despre Cristiano Ronaldo, înaintea meciului cu Croația de la Mondial

Roberto Martinez a fost întrebat despre situația lui Cristiano Ronaldo, mărturisind că starul de 41 de ani are forma necesară pentru a putea evolua 90 de minute. Cu toate acestea, Martinez a dezvăluit că sunt șanse să se producă schimbări în echipa de start, în vederea meciului cu Croația.

Selecționerul lusitanilor nu a vrut să audă despre o comparație cu Lionel Messi, care a fost odihnit la duelul din ultima etapă a grupei, cu Iordania. Sud-americanul a reușit să marcheze din lovitură liberă, venind de pe bancă.

„Nu ne comparăm cu alți jucători de la alte echipe. Asta ar fi copilăresc.

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Pentru Cristiano, nu e o problemă să joace 90 de minute. Poate în următorul meci vom face o schimbare, dar asta se întâmplă cu fiecare jucător. Analizăm fiecare informație din meciuri, ce facem la antrenamente și mereu sunt șanse să facem schimbări”, a declarat Roberto Martinez, conform marca.com, înaintea meciului Portugaliei cu Croația.

Cristiano Ronaldo a marcat două goluri la Mondial, reușind o „dublă” în partida cu Uzbekistan, din a doua etapă a grupelor. El a fost integralist în toate cele trei meciuri disputate de Portugalia.

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