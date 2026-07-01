Selecționerul Portugaliei, anunț despre Cristiano Ronaldo, înaintea meciului „de foc” cu Croația de la Mondial: „Copilăresc”

Selecționerul Portugaliei, Roberto Martinez, a oferit declarații despre Cristiano Ronaldo, înaintea meciului „de foc” cu Croația. Partida din optimile Campionatului Mondial va avea loc vineri, de la ora 02:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

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După remiza cu Columbia, scor 0-0, din ultima etapă a grupei, Cristiano Ronaldo a primit un nou val de critici. Acesta a jucat în nota echipei, având puține șanse de a marca în fața sud-americanilor.

Selecționerul Portugaliei, anunț despre Cristiano Ronaldo, înaintea meciului cu Croația de la Mondial

Roberto Martinez a fost întrebat despre situația lui Cristiano Ronaldo, mărturisind că starul de 41 de ani are forma necesară pentru a putea evolua 90 de minute. Cu toate acestea, Martinez a dezvăluit că sunt șanse să se producă schimbări în echipa de start, în vederea meciului cu Croația.

Selecționerul lusitanilor nu a vrut să audă despre o comparație cu Lionel Messi, care a fost odihnit la duelul din ultima etapă a grupei, cu Iordania. Sud-americanul a reușit să marcheze din lovitură liberă, venind de pe bancă.

„Nu ne comparăm cu alți jucători de la alte echipe. Asta ar fi copilăresc.