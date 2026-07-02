Selecționerul Senegalului, distrus după eșecul dramatic în fața Belgiei: „Trebuie să acceptăm realitatea”

Senegal a fost eliminată dramatic de la Campionatul Mondial, asta deși în minutul 85 al partidei cu Belgia conducea cu scorul de 2-0. Africanii au fost învinși după un gol marcat în minutul 120+5 de Tielemans, din penalty.

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După fluierul final, selecționerul Senegalului a încercat să își ascundă dezamăgirea. Acesta nu a comentat faza din prelungiri, când „dracii roșii” au primit lovitură de la 11 metri.

Pape Thiaw: „Suntem eliminați și asta doare”

Calificată în șaisprezecimi cu doar trei puncte, selecționata Senegalului a fost eliminată dramatic de la Campionatul Mondial, după ce a pierdut în fața Belgiei. Selecționerul nu și-a putut ascunde dezamăgirea după fluierul final.

„Ei bine, uitați… Nu vreau să comentez decizia arbitrului. Suntem eliminați și asta doare, cu siguranță. Pe de altă parte, trebuie să felicit echipa care a dat totul pe teren, dar din păcate nu am știut să gestionăm avantajul când conduceam cu 2-0. Odată ce ei au revenit în joc, n-a mai fost ușor. Cât despre penalty… ei bine, nu o să-l comentez, fiecare are propria interpretare și nu vreau să intru în detalii. Trebuie să felicităm echipa Belgiei care merge mai departe, în timp ce pentru noi drumul se oprește aici.

Vedeți voi… La un moment dat am întâmpinat probleme fizice, aveam jucători obosiți care nu mai puteau continua, așa că am fost obligați să facem acele schimbări. Desigur, odată ce pierzi, nu se mai poate spune că mutările au fost profitabile, din moment ce aveam avantajul de partea noastră. Acum trebuie doar să acceptăm realitatea, așa este în fotbal”, a declarat Pape Thiaw.