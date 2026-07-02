Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Selecționerul Senegalului, distrus după eșecul dramatic în fața Belgiei: „Trebuie să acceptăm realitatea”

Selecționerul Senegalului, distrus după eșecul dramatic în fața Belgiei: „Trebuie să acceptăm realitatea”

Daniel Işvanca Publicat: 2 iulie 2026, 2:44

Comentarii
Selecționerul Senegalului, distrus după eșecul dramatic în fața Belgiei: Trebuie să acceptăm realitatea”

Pape Thiaw / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Senegal a fost eliminată dramatic de la Campionatul Mondial, asta deși în minutul 85 al partidei cu Belgia conducea cu scorul de 2-0. Africanii au fost învinși după un gol marcat în minutul 120+5 de Tielemans, din penalty.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După fluierul final, selecționerul Senegalului a încercat să își ascundă dezamăgirea. Acesta nu a comentat faza din prelungiri, când „dracii roșii” au primit lovitură de la 11 metri.

Pape Thiaw: „Suntem eliminați și asta doare”

Calificată în șaisprezecimi cu doar trei puncte, selecționata Senegalului a fost eliminată dramatic de la Campionatul Mondial, după ce a pierdut în fața Belgiei. Selecționerul nu și-a putut ascunde dezamăgirea după fluierul final.

„Ei bine, uitați… Nu vreau să comentez decizia arbitrului. Suntem eliminați și asta doare, cu siguranță. Pe de altă parte, trebuie să felicit echipa care a dat totul pe teren, dar din păcate nu am știut să gestionăm avantajul când conduceam cu 2-0. Odată ce ei au revenit în joc, n-a mai fost ușor. Cât despre penalty… ei bine, nu o să-l comentez, fiecare are propria interpretare și nu vreau să intru în detalii. Trebuie să felicităm echipa Belgiei care merge mai departe, în timp ce pentru noi drumul se oprește aici.

Vedeți voi… La un moment dat am întâmpinat probleme fizice, aveam jucători obosiți care nu mai puteau continua, așa că am fost obligați să facem acele schimbări. Desigur, odată ce pierzi, nu se mai poate spune că mutările au fost profitabile, din moment ce aveam avantajul de partea noastră. Acum trebuie doar să acceptăm realitatea, așa este în fotbal”, a declarat Pape Thiaw.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va arbitra Istvan Kovacs în optimile Campionatului Mondial 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât costă acum să îți cumperi 1 an de vechime pentru pensie, odată cu majorarea salariului minim
Observator
Cât costă acum să îți cumperi 1 an de vechime pentru pensie, odată cu majorarea salariului minim
Atenție, Craiova! Ce gol de senzație a dat cel mai în formă atacant al lui Vitebsk înainte de duelul din Liga Campionilor cu Universitatea. Video
Fanatik.ro
Atenție, Craiova! Ce gol de senzație a dat cel mai în formă atacant al lui Vitebsk înainte de duelul din Liga Campionilor cu Universitatea. Video
2:26 2 iul.

Trei concluzii după Belgia – Senegal 3-2 (d.p.): o echipă care zgârie ochii și „factura” de la Cupa Africii
2:23 2 iul.

VIDEORecord istoric în Belgia – Senegal 3-2! Youri Tielemans, omul momentului la Cupa Mondială
1:48 2 iul.

VIDEOBelgia – Senegal 3-2. „Dracii roșii” se califică dramatic în optimi! Gol în minutul 120+5 și o revenire de poveste
1:29 2 iul.

Moment halucinant în Premier League! Și-au concediat managerul pe mail, cu 2 minute înainte să expire clauza care permitea asta
1:25 2 iul.

VIDEONaționala Belgiei, unică în istoria Cupei Mondiale! Performanța stabilită, după revenirea de senzație cu Senegal
1:01 2 iul.

Ismaila Sarr, bornă senzațională la Cupa Mondială! Ce record a egalat după 36 de ani
Vezi toate știrile
1 Kylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa Mondială 2 Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026 3 VIDEOFranța – Suedia 3-0! Kylian Mbappe a făcut spectacol! „Les Bleus”, în optimile Campionatului Mondial 4 Decesul lui Radu Mărginean: Tatăl fostului fotbalist i-a implorat în genunchi pe medici să îi salveze fiul! 5 Fotbalistul de la Genoa a semnat cu Rapid! 6 Darius Olaru, debut în forță la Union SG. Ce a reușit fostul căpitan de la FCSB, la primul meci bifat pentru noua echipă
Citește și
Cele mai citite
Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelorCum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor
Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!
Dramatism incredibil în SUA – Turcia! Faza care a decis totul, în minutul 90+8Dramatism incredibil în SUA – Turcia! Faza care a decis totul, în minutul 90+8
Kylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa MondialăKylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa Mondială