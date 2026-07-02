Spania – Austria, 22:00 LIVE VIDEO (Antena 1, AntenaPLAY). Yamal nu concepe să rateze optimile Mondialului!

Meciul Spania – Austria e în direct de la ora 22:00 pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Ibericii sunt mari favoriţi înaintea acestui duel din şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026, turneu final transmis exclusiv în România în Universul Antena.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Spania a câştigat grupa H de la Mondial, cu 7 puncte, după ce a început neconvingător, doar cu un egal, 0-0, cu Capul Verde. Capul Verde avea să scrie istorie, calificându-se în faza eliminatorie de pe locul 2 în grupă, cu numai 3 puncte. De partea cealaltă, Austria s-a clasat pe locul 2 în grupa J, cu 4 puncte. Grupa J a fost câştigată de Argentina, care s-a impus în toate cele 3 meciuri disputate până acum.

Spania – Austria LIVE VIDEO

Echipe probabile:

Spania (4-3-3): Simón – Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Merino, Rodri, Pedri – Yamal, Oyarzabal, Baena. Selecţioner: Luis de la Fuente

Austria (4-2-3-1): A. Schlager – Posch, Danso, Alaba, Mwene – Seiwald, X. Schlager – Laimer, Wanner, Sabitzer – Arnautović. Selecţioner: Ralf Rangnick