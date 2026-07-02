Spania – Austria, 22:00 LIVE VIDEO (Antena 1, AntenaPLAY). Yamal nu concepe să rateze optimile Mondialului!

Meciul Spania – Austria e în direct de la ora 22:00 pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Ibericii sunt mari favoriţi înaintea acestui duel din şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026, turneu final transmis exclusiv în România în Universul Antena.
Spania a câştigat grupa H de la Mondial, cu 7 puncte, după ce a început neconvingător, doar cu un egal, 0-0, cu Capul Verde. Capul Verde avea să scrie istorie, calificându-se în faza eliminatorie de pe locul 2 în grupă, cu numai 3 puncte. De partea cealaltă, Austria s-a clasat pe locul 2 în grupa J, cu 4 puncte. Grupa J a fost câştigată de Argentina, care s-a impus în toate cele 3 meciuri disputate până acum.
Spania – Austria LIVE VIDEO
Echipe probabile:
Spania (4-3-3): Simón – Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Merino, Rodri, Pedri – Yamal, Oyarzabal, Baena. Selecţioner: Luis de la Fuente
Austria (4-2-3-1): A. Schlager – Posch, Danso, Alaba, Mwene – Seiwald, X. Schlager – Laimer, Wanner, Sabitzer – Arnautović. Selecţioner: Ralf Rangnick
Lotul Spaniei la Campionatul Mondial 2026
Portari: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal) și Joan García (Barcelona)
Fundași: Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsí (Barcelona), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Eric García (Barcelona) și Pedro Porro (Tottenham)
Mijlocași: Rodri Hernández (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri González (Barcelona), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Pablo Gavi (Barcelona), Álex Baena (Atlético) și Mikel Merino (Arsenal)
Atacanți: Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Víctor Muñoz (Osasuna), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Dani Olmo (Barcelona) și Yéremy Pino (Crystal Palace)
Lotul Austriei la Campionatul Mondial 2026
Portari: Patrick Pentz (Brondby), Alexander Schlager (Red Bull Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Plzen)
Fundași: David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham Hotspur), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (Freiburg), Phillipp Mwene (Mainz), Stefan Posch (Mainz), Alexander Prass (Hoffenheim), Michael Svoboda (Venezia)
Mijlocași: Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Braga), Konrad Laimer (Bayern Munich), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Romano Schmid (Werder Bremen), Alessandro Schopf (RZ Pellets WAC), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Paul Wanner (PSV Eindhoven), Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg)
Atacanți: Marko Arnautovic (Crvena Zvezda), Michael Gregoritsch (Augsburg), Sasa Kalajdzic (LASK)
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