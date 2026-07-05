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Totul pentru calificarea în sferturi! Mexicanii au făcut show la hotelul unde este cazată naționala Angliei

Daniel Işvanca Publicat: 5 iulie 2026, 10:52

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Totul pentru calificarea în sferturi! Mexicanii au făcut show la hotelul unde este cazată naționala Angliei

Jucătorii Mexicului / Profimedia

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Naționala Mexicului este gata să scrie istorie la Campionatul Mondial și se pregătește să dea mare lovitură: să elimine selecționata Angliei. Suporterii au făcut totul pentru ca „elevii” lui Thomas Tuchel să nu se odihnească.

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La hotelul unde britanicii au fost cazați, fanii mexicanilor au apărut cu muzicanți și cu focuri impresionante de artificii.

Fanii mexicani, show la hotelul unde stă cazată naționala Angliei

Mexicul vrea să producă marea surpriză de la acest Campionat Mondial și să elimine naționala Angliei din drumul spre faza sferturilor de finală.

La hotelul unde stă cazată selecționata antrenată de Thomas Tuchel, suporterii mexicani au apărut cu fanfară și cu focuri de artificii. Aceștia au încercat să facă tot posibilul pentru ca englezii să nu se odihnească înainte de marele meci.

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