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Trei concluzii după Anglia – Congo 2-1: It’s not coming home și încă un Lionel care strălucește

Ionuţ Axinescu Publicat: 1 iulie 2026, 21:30

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Trei concluzii după Anglia – Congo 2-1: Its not coming home și încă un Lionel care strălucește
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1. Echipa Angliei exemplifică perfect aroganța britanică. Englezii vorbesc neironic despre „it’s coming home”, dar jocul lor e lent și fără scânteie. Dacă-i scoți pe Kane, Rashford și Bellingham și trimiți echipa Angliei să joace un sezon în Liga 1 din România, nu ia titlul. Cu mulți fotbaliști mediocri, dar cotați la zeci și sute de milioane într-o eră a post-adevărului, Anglia a fost la un pas să fie eliminată de o echipă care n-a trecut de optimile Cupei Africii. A scăpat azi, dar senzația e că plecarea spre casă e doar o chestiune de timp. Și cu cât mai devreme, cu atât mai bine pentru fotbal.

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2. Întreaga echipă a celor din Congo e splendidă. Dar Mpasi, un alt Lionel care strălucește la Mondial, a fost dumnezeiesc în poarta africanilor, în contextul în care e rezervă și a jucat doar trei meciuri în sezonul trecut pentru Le Havre, codașă în campionatul Franței. Apoi e Sébastien Desabre, cu barba sa de scriitor, care a transformat o echipă haotică într-una care sperie Anglia și Portugalia la Cupa Mondială. La câte a realizat francezul în Congo, nu m-ar mira să apară peste câțiva ani un fan deghizat în Desabre, stând 90 de minute ca o statuie vie, în onoarea lui.

3. Englezii sunt obișnuiți cu stilul hollywoodian din campionatul lor, unde fotbalul a devenit un soi de wrestling, jucat numai ca să facă publicul să plătească și să aplaude. Când ies în lume, sunt surprinși că unele echipe se și apără, te blochează, știu să gestioneze meciul cu cap. E adevărat, îl au pe Harry Kane, probabil ultimul atacant pur-sânge din lume, și momentan asta le-a fost de ajuns.

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