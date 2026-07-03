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UEFA nu se ia după FIFA! Regula controversată de la Cupa Mondială nu va fi aplicată în cupele europene

Alex Masgras Publicat: 3 iulie 2026, 9:29

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UEFA nu se ia după FIFA! Regula controversată de la Cupa Mondială nu va fi aplicată în cupele europene

Miguel Almiron, după ce a fost eliminat în Paraguay - Turcia / Profimedia

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UEFA şi FIFA nu sunt pe aceeaşi lungime de undă. În timp ce doi jucători au fost deja eliminaţi la Cupa Mondială pentru că şi-au acoperit gura în timp ce se adresau unui adversar, forul european al fotbalului nu va aplica în sezonul viitor, în competiţiile sale (Liga Campionilor, Liga Europa şi Conference League) regula care defineşte acest gest ca fiind pasibil de eliminare, relatează RMC Sport.

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Totul a început însă în Europa, în timpul meciului dintre Benfica şi Real Madrid, din cadrul Ligii Campionilor, competiţie organizată de UEFA. Gianluca Prestianni îşi folosise tricoul pentru a-i adresa lui Vinicius Jr. nişte cuvinte pe care brazilianul le-a calificat drept rasiste.

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Deşi Prestianni a fost găsit vinovat de comportament homofob, preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a propus IFAB, forul care reglementează regulile jocului, să excludă jucătorii care reproduc acest gest. O propunere acceptată de forul respectiv şi care a intrat în vigoare la Cupa Mondială din 2026. Paraguayanul Miguel Almiron şi fundaşul echipei Arsenal şi al naţionalei Ecuadorului, Piero Hincapie, au fost amândoi sancţionaţi în conformitate cu această nouă regulă, fiind eliminaţi amândoi după intervenţia VAR. Deşi originea acestei reguli de joc provine din Europa, UEFA a decis să nu o aplice.

Conform UEFA, arbitrii sunt obligaţi să evalueze situaţiile în mod individual, iar orice „încercare de a ascunde o comunicare care constituie un comportament antisportiv” ar putea fi sancţionată cu un avertisment sau cu o eliminare, în funcţie de interpretarea arbitrului. S-a adăugat: „Acest lucru nu aduce, evident, atingere niciunei anchete sau proceduri disciplinare care ar putea decurge din astfel de comportamente sau ar putea fi legate de acestea.”

Această decizie se justifică şi prin faptul că gestul este unul natural şi obişnuit pentru jucători, în timp ce unii se tem că ar putea fi folosit pentru a determina eliminarea unui jucător, chiar dacă acesta nu a rostit nicio remarcă jignitoare sau antisportivă. În timpul meciului Anglia-Ghana, Jude Bellingham a fost surprins acoperindu-şi gura, dar nu a fost eliminat.

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UEFA va aplica totuşi unele dintre noile reguli ale fotbalului, printre care utilizarea VAR pentru acordarea unui corner sau a unei lovituri de poartă, dar fotbalul european nu va fi intransigent faţă de jucătorii care părăsesc terenul pentru a protesta la adresa unei decizii a arbitrului, întrucât jucătorii care vor acţiona astfel nu vor fi eliminaţi în mod sistematic. Cu toate acestea, Cupa Mondială din 2026 aplică această regulă, în special pentru a evita polemici precum cea din finala Cupei Africii pe Naţiuni.

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