Zlatan Ibrahimovici laudă rivalii Argentinei: “Aceşti băieţi sunt eroi, au devenit idoli”

Fostul mare internaţional suedez Zlatan Ibrahimovici, consultant pentru Fox Sports în timpul Cupei Mondiale, a lăudat echipa Capului Verde, apreciind că jucătorii acesteia sunt eroi, după evoluţia din meciul cu Argentina.

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„Pot să stau aici şi să aplaud Capul Verde, pentru că totul s-a învârtit în jurul Capului Verde. O insulă mică cu vise mari, care era să elimine marea favorită. Aceşti băieţi sunt eroi. Asta înseamnă eroi. Au devenit idoli ai micuţei lor insule şi sunt vedete. Nu au pierdut niciun meci în timpul celor 90 de minute, ceea ce este important de menţionat. Au fost la un pas de a reuşi în acest meci. Cred că întreaga lume nu credea că este posibil, poate. Sau aş spune că acea mică insulă nu credea că este posibil. Sunt 200% sigur că, atunci când se vor întoarce pe acea mică insulă, vor da o petrecere grandioasă. O mare sărbătoare. O primire fastuoasă pe covorul roşu, iar ceea ce au realizat va rămâne în cărţile de istorie; au fost la un pas de a transforma un vis în realitate. Aproape că îmi vin lacrimile când văd aceste imagini. Nici măcar Argentina nu sărbătoreşte, pentru că nu este vorba despre Argentina sau despre Leo Messi. Este vorba despre Capul Verde, iar ei aproape că au reuşit. … Să ne bucurăm pentru Capul Verde, pentru că este o poveste frumoasă”, a declarat Zlatan Ibrahimovici.