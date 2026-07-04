Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Zlatan Ibrahimovici laudă rivalii Argentinei: “Aceşti băieţi sunt eroi, au devenit idoli”

Zlatan Ibrahimovici laudă rivalii Argentinei: “Aceşti băieţi sunt eroi, au devenit idoli”

Radu Constantin Publicat: 4 iulie 2026, 14:40

Comentarii
Zlatan Ibrahimovici laudă rivalii Argentinei: Aceşti băieţi sunt eroi, au devenit idoli

Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Fostul mare internaţional suedez Zlatan Ibrahimovici, consultant pentru Fox Sports în timpul Cupei Mondiale, a lăudat echipa Capului Verde, apreciind că jucătorii acesteia sunt eroi, după evoluţia din meciul cu Argentina.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Pot să stau aici şi să aplaud Capul Verde, pentru că totul s-a învârtit în jurul Capului Verde. O insulă mică cu vise mari, care era să elimine marea favorită. Aceşti băieţi sunt eroi. Asta înseamnă eroi. Au devenit idoli ai micuţei lor insule şi sunt vedete. Nu au pierdut niciun meci în timpul celor 90 de minute, ceea ce este important de menţionat. Au fost la un pas de a reuşi în acest meci. Cred că întreaga lume nu credea că este posibil, poate. Sau aş spune că acea mică insulă nu credea că este posibil. Sunt 200% sigur că, atunci când se vor întoarce pe acea mică insulă, vor da o petrecere grandioasă. O mare sărbătoare. O primire fastuoasă pe covorul roşu, iar ceea ce au realizat va rămâne în cărţile de istorie; au fost la un pas de a transforma un vis în realitate. Aproape că îmi vin lacrimile când văd aceste imagini. Nici măcar Argentina nu sărbătoreşte, pentru că nu este vorba despre Argentina sau despre Leo Messi. Este vorba despre Capul Verde, iar ei aproape că au reuşit. … Să ne bucurăm pentru Capul Verde, pentru că este o poveste frumoasă”, a declarat Zlatan Ibrahimovici.

Google News As.roPuteți urmări știrile AS.ro și pe Google News
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este Capul Verde cea mai frumoasă poveste de la Cupa Mondială?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Meseria riscantă şi neobişnuită care îţi aduce 90.000 de euro pe an şi mese gratuite. Care este secretul
Observator
Meseria riscantă şi neobişnuită care îţi aduce 90.000 de euro pe an şi mese gratuite. Care este secretul
„Ungurul Istvan Kovacs din Transilvania, premiat de FIFA!”. Mesajul revoltător al unei publicații maghiare la adresa României
Fanatik.ro
„Ungurul Istvan Kovacs din Transilvania, premiat de FIFA!”. Mesajul revoltător al unei publicații maghiare la adresa României
15:25

Nicolae Stanciu, un nou gol la Dalian Yingbo!
15:22

Reacţia lui Lewis Hamilton, după ce a fost învins la el acasă de Kimi Antonelli!
15:04

Avertismentul lui Kimi Antonelli, după ce l-a învins pe Hamilton la el acasă şi a scris iar istorie în Formula 1
14:44

José Luis Chilavert, declaraţie rasistă la adresa echipei Franţei
14:31

VIDEOKimi Antonelli, prima victorie într-o cursă de sprint! L-a depăşit pe Hamilton şi l-a învins la el acasă
13:38

“Îl detestă” Dezvăluirea Prinţului William despre Regele Charles al III-lea, în timp ce Anglia luptă pentru trofeu!
Vezi toate știrile
1 Comunicatul FIFA după scandalul golului anulat în minutul 90+13 la Portugalia – Croaţia 2-1 2 Răzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul român 3 VIDEOCe le-a spus arbitrul croaţilor după cea mai controversată fază de la Mondial, din minutul 90+13 al partidei cu Portugalia 4 “De ce l-ați scos pe Ronaldo?”. Răspunsul tranșant al lui Roberto Martinez după “thriller-ul” Portugalia – Croația 5 “FIFA, faceți ceva”. Henry, contrariat după ce Messi a fost “jucătorul meciului” în Argentina – Capul Verde 6 Rică Răducanu, în stare gravă la spital: are două coaste rupte, umărul dislocat şi lovituri la cap!
Citește și
Cele mai citite
Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelorCum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor
Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026
Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!
Kylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa MondialăKylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa Mondială