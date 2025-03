CFR Cluj - Sănătatea Cluj 7-1! Echipa lui Dan Petrescu s-a distrat în meciul amical - Antena Sport

Echipa de fotbal CFR Cluj a surclasat formaţia de liga a treia Sănătatea Cluj cu scorul de 7-1, luni, într-o partidă de verificare disputată la Baza Clujana din Cluj-Napoca, potrivit site-ului clubului din Superligă.

Golurile au fost marcate de Ciprian Deac (27, 40, 41), Stipe Juric (57, 60), Meriton Korenica (79), Ioan Barstan (90), respectiv Lazăr (81 – penalty).

CFR a început cu M. Popa – Ţîrlea, Graovac, Bolgado, Camora – Name, Gligor – Păun, Deac, Nkololo – Juric. În repriza secundă au evoluat R. Gal (Borbei, 67) – Flav. Iacob, C. Avram, D. Djokovic, Ţîrlea (Peteleu, 60) – Name (Barstan, 60), Tachtsidis (Oargă, 83) – Fică, Deac (Sas, 72), Korenica – Juric (Juricic, 72), notează agerpres.ro.

În etapa a doua din play-off, CFR va juca în deplasare cu concitadina Universitatea Cluj, pe 31 martie. Duelul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 20:30.

Înainte de această partidă, CFR Cluj se află pe primul loc în Liga 1, cu 30 de puncte, la 1 lungime peste Universitatea Craiova și FCSB, ocupantele locurilor 2 și 3.