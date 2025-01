Darius Olaru, dorit de Fatih Terim! Căpitanul de la FCSB, aproape de transfer: "Îl vrea!" - Antena Sport

Darius Olaru şi Fatih Terim/ Colaj Profimedia Giovanni Becali a anunţat că Darius Olaru e dorit de Fatih Terim. Impresarul a dezvăluit că antrenorul turc a pus ochii pe căpitanul de la FCSB, pe care vrea să-l transfere la Al Shabab, echipă pe care o antrenează în acest moment. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Darius Olaru a fost dorit şi de FC Dallas, în această iarnă. Mijlocaşul s-a accidentat însă în amicalul cu Hamburg, şi va sta „pe bară” timp de trei luni, după ce a fost supus şi unei operaţii. Darius Olaru, dorit de Fatih Terim la Al Shabab Giovanni Becali a transmis că Fatih Terim l-a pus pe lista de transferuri pe Darius Olaru, la Al Shabab. Impresarul a transmis că mutarea s-ar putea realiza în vară, în cazul în care tehnicianul turc va continua pe banca saudiţilor. „(Accidentarea lui Olaru) Este o mare, mare lovitură. Ce lovitură mare! Uite, tocmai azi am vorbit cu Fatih Terim, el e la Al Shabab şi a pierdut ieri meciul cu Al Ittihad. Este pe locul 5-6 în Arabia Saudită, dacă rămâne acolo este jucătorul care îl interesează. Este un antrenor care iubeşte România, iubeşte jucătorii români. Este prietenul meu. Vom vedea. Altfel sună. Ai un protector, un antrenor care te vrea. O să vedem. Cred că discutăm doar din vară. Reclamă

Reclamă

Depinde şi de Terim. Are contract până pe 30 iunie, dar cred că îl va prelungi pe un an sau doi. Al Shabab are un proiect cu el”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro.

Fatih Terim, ajuns la 71 de ani, a preluat-o pe Al Shabab la finalul anului trecut. Înainte de a-şi începe aventura în Golf, tehnicianul turc a pregătit-o pe Panathianikos.

Luis Phelipe, mesaj savuros pentru Darius Olaru

Luis Phelipe a dezvăluit, în exclusivitate pentru AntenaSport, ce relaţie specială a avut cu Darius Olaru. Brazilianul a transmis că ar accepta chiar să revină la FCSB, în cazul în care căpitanul campioanei i-ar cere acest lucru.

Reclamă